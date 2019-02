Państwa Unii Europejskiej uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2 – informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Tylko Bułgaria zgłosiła zastrzeżenia. Teraz rozpoczną się negocjacje z Parlamentem Europejskim. "To krok w dobrym kierunku. Celem strategicznym Polski i Francji było rozpoczęcie negocjacji. Liczymy teraz na wsparcie Parlamentu Europejskiego" - powiedział korespondentce RMF FM w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Zdj. ilustracyjne / Stefan Sauer / PAP/EPA

Jest to kompromis, a więc każdy ustąpił - także Polska. Stał się on możliwy dzięki porozumieniu Francji i Niemiec. Ustalono, że stosowanie surowych unijnych przepisów zostanie ograniczone do wód terytorialnych Niemiec, nie będą nimi natomiast objęte wody duńskie tak jak było w pierwotnej propozycji.

Polscy dyplomaci przekonują jednak, że najważniejszym jest, że teraz można rozpocząć negocjacje z PE tak, aby jeszcze przed wyborami do europarlamentu zamknąć całą sprawę. Czyli żeby znowelizowana dyrektywa gazowa zaczęła obowiązywać od połowy roku.