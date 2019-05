W szpitalu w San Diego przyszło na świat najmniejsze, zdrowe dziecko w dziejach udokumentowanej medycyny - podało kierownictwo szpitala porodowego Sharp Mary Birch Hospital. Dziewczynka, która przyszła na świat w styczniu, ważyła 243,8 gramy.

Dziecko opuściło szpital po prawie 5 miesiącach spędzonych w inkubatorze. Jej waga wynosi obecnie 2 kg.



Dziewczynka o imieniu Saybie była wcześniakiem. Urodziła się w 23. tygodniu ciąży, weszła do księgi najmniejszych noworodków świata (Tiniest Baby Registry), jaka jest prowadzona przez wydział medyczny Uniwersytetu Iowy.



Lekarze podkreślają, że dziecko było zdrowe i to właśnie przesądziło o umieszczeniu jego nazwiska w rejestrze.



Lekarze z San Diego, który poinformowali świat o istnieniu Saybie, zaznaczyli, że rodzice zgodzili się, by upublicznić tę historię. Zastrzegli jednak sobie anonimowość.