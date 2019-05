W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przed południem na świat przyszły sześcioraczki. Niemowlęta urodziły się przez cesarskie cięcie. To pierwszy taki przypadek w Polsce.

Na świat przyszły cztery dziewczynki i dwóch chłopców. Poród nastąpił w 29. tygodniu ciąży. Poród rozpoczął się o godzinie 10 rano.

Jesteśmy zaskoczeni in plus, ale oczywiście noworodki wymagają wsparcia oddechowego, odpowiedniego uruchomienia przewodu pokarmowego, niewielkiego stężenia tlenu do oddychania metoda nieinwazyjną. Jedno z niemowląt musiało zostać zaintubowane, ale liczymy, że to nie będzie trwało długo i że będziemy mogli w ciągu najbliższych 2-3 dni uwolnić od respiratora - mówi w rozmowie w dziennikarzem RMF FM prof. Ryszard Lauterbach, kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Sześcioraczki przyszły na świat w Krakowie! / Jacek Skóra / RMF FM

Początkowo byliśmy pewni, że to będą pięcioraczki - przyznaje profesor. Mieliśmy przygotowanych pięć stanowisk, było pięć trzyosobowych zespołów do tego, żeby każdy z tych zespołów zajmował się jednym maleństwem. Po czym się okazało się, że jedne z tych zespołów musiał się rozdzielić na dwa, bo się okazało, że kiedy wyjęto już piąte dziecko z brzucha mamy, to nagle pojawiło się jeszcze szóste dziecko - mówi prof. Lauterbach.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach w rozmowie z dziennikarzem RMF FM o porodzie sześcioraczków Jacek Skóra /RMF FM

Jak przekazał nam lekarz, najmniejsze dziecko waży około 890 gramów, a największe 1300.

Mama Klaudia czuje się dobrze, jest szczęśliwa, mogła dotknąć małego, szóstego człowieka, który się ostatni urodził. Przeżywa to bardzo sympatycznie - ­mówi prof. Lauterbach.

Sześcioraczki / Jacek Skóra / RMF FM

To pierwsze sześcioraczki, które urodziły się w Polsce.

Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko - raz na 4,7 miliarda ciąż na świecie, taką ciążę trudno też doprowadzić do szczęśliwego finału.