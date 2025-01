Calskrove to kolejne danie, które nie wzbudziło zachwytów smakoszy. Za to powinno ucieszyć fanów fast foodów. Okazały posiłek to pomysł restauracji Tre Kronor ze szwedzkiego miasta Skelleftea, który składa się z drożdżowego ciasta na pizzę wypełnionego hamburgerem i frytkami. Danie powstało z myślą o tych, którzy po całonocnej imprezie nie mogli zdecydować się, co zjeść w trakcie powrotu do domu.

Angulas a la cazuela to kolejny hiszpański specjał, który, mimo popularności iberyjskiej kuchni na świecie, budzi mieszane uczucia. To tradycyjne danie przygotowuje się z usmażonych młodych węgorzy, czosnku, płatków ostrej papryki, oliwy z oliwek i soli.

Entuzjazmu na talerzu nie wywołują także węgorze w galarecie, ramen burger - wynalazek, w którym bułkę zastępuje smażony makaron instant czy chapalele, czyli chilijskie pierożki przygotowywane z gotowanych ziemniaków i mąki pszennej.

Na liście znalazło się ponadto katalońskie danie faves a la catalana, przygotowywane z fasoli fava, gotowanej w bulionie z odrobiną kaszanki, boczku, cebuli, czosnku, pomidorów i białego wina.

Dziewiątą lokatę zajmuje thorramatur czyli deska tradycyjnych islandzkich wyrobów: fermentowanego mięsa rekina, wędzonej jagnięciny, gotowanej głowy owcy i kaszanki.

Ranking zamyka danie kuchni tajskiej - kaeng tai pla, czyli aromatyczne curry rybne, którego podstawę stanowią sfermentowane wnętrzności ryb.

Smacznego!