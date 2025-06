Szukasz ekologicznego transportu? Masz dość korków na ulicach? W takim razie czas najwyższy na hulajnogę elektryczną! Sprawdź, które modele rekomendowane są wiosną 2025 roku.

/ Materiały prasowe

Hulajnoga elektryczna R-Evolution R-EV42112

/ Materiały prasowe

Hulajnoga R.EVOLUTION R-EV42112 zapewnia płynne przyspieszenie do regulaminowych dwudziestu kilometrów na godzinę i pozwala pokonać dwudziestokilometrowy dystans typowej trasy miejskiej. Dziesięciocalowe, bezdętkowe opony oraz amortyzator tylnego wahacza sprawnie omijają krawężniki. Tempomat przejmuje utrzymywanie prędkości na długich bulwarach, dzięki czemu dłonie odpoczywają na kierownicy z ergonomicznymi chwytami. Mechaniczna tarcza z tyłu współpracuje z elektrycznym E-ABS z przodu, skracając drogę hamowania, natomiast komplet lamp LED i sygnał dźwiękowy zwiększa widoczność w wieczornym ruchu. Po złożeniu jednym ruchem kolumna kierownicy blokuje się w zaczepie tylnym, by rama stworzyła wygodny uchwyt do wniesienia sprzętu po schodach.

Zobacz model R.EVOLUTION R-EV42112!

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen

/ Materiały prasowe

XIAOMI Electric Scooter 4 Lite otrzymał dziesięciocalowe koła, które lepiej tłumią nierówności niż poprzedni model, a jednocześnie pozwalają toczyć się z mniejszymi oporami. W połączeniu z bezszczotkowym silnikiem wydłuża realny zasięg do dwudziestu pięciu kilometrów. Kompaktowa bateria ładuje się w cztery i pół godziny, a odzysk energii KERS doładowuje ją podczas hamowania. Trzy profile jazdy - pieszy, standardowy i sportowy - aktywują się jednym przyciskiem na kokpicie, gdzie monochromatyczny wyświetlacz pokazuje prędkość, poziom akumulatora i stan świateł. Z przodu pracuje hamulec bębnowy, z tyłu elektroniczny, a centralnie umieszczona lampa 2 W oświetla trasę na ponad dziesięć metrów. Rama ze stali węglowej składa się w trzech krokach do formy paczki o długości 113 cm, a całość waży zaledwie szesnaście kilogramów, więc bez trudu wniesiesz ją do tramwaju.

Zobacz model XIAOMI Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)!

Hulajnoga elektryczna Acer Predator Series ES Storm

/ Materiały prasowe

Gamingowe DNA marki Predator widać w podświetlanym spodzie i aluminiowej platformie z laserowym grawerem logo, lecz pod agresywną stylistyką kryje się wiele ciekawego. Silnik o mocy 500 watów generuje wysoki moment obrotowy, dzięki czemu dziesięciocalowe koła bez zawahania wciągają pojazd na piętnastoprocentowy podjazd. Amortyzacja przedniego widelca i sprężynowana oś tylna filtrują bruk. Ogniwa 48V oferują nawet sześćdziesiąt kilometrów jazdy, a szybka ładowarka napełnia je w nieco ponad pięć godzin. Tempomat, rekuperacja KERS i kierunkowskazy ledowe dopełniają pakiet bezpieczeństwa, a o mechaniczne wytracenie prędkości dba zestaw: tarcza z przodu i elektryczny hamulec w piaście. Na kierownicy hulajnogi elektrycznej ACER PREDATOR Series ES Storm znalazł się kolorowy wyświetlacz IPS ze wskaźnikiem mocy i diagnostyką błędów. Port USB-C pod gumową klapką doładuje smartfon, a blokada NFC zabezpiecza pojazd pod sklepem.

Zobacz model ACER PREDATOR Series ES Storm!

/ Materiały prasowe

Hulajnoga elektryczna Ruptor R1 V2

/ Materiały prasowe

R1 V2 wyznacza długodystansowy standard - akumulator 48 V 20 Ah wystarcza na osiemdziesiąt kilometrów jazdy, a rezerwa energii zachowuje ładunek nawet po miesiącu postoju dzięki zaawansowanemu BMS. Bezszczotkowa jednostka rozwija docelowe dwadzieścia kilometrów na godzinę niemal bezszelestnie, a podwójna amortyzacja i dziesięciocalowe opony tłumią wibracje, co docenią nadgarstki podczas całodniowych wycieczek. Deska ozdobiona listwą LED poprawia widoczność z boku, kierunkowskazy w uchwytach sygnalizują manewry, a cyfrowy licznik z funkcją cruise control zwalnia z konieczności ciągłego trzymania manetki.

Zobacz model RUPTOR R1 V2 10!

Hulajnoga elektryczna Rider R10 Cross

/ Materiały prasowe

R10 Cross stawia na prostotę i trwałość. Stalowa kolumna kierownicy składa się w metalowy zatrzask, a dziesięciocalowe terenowe opony bezdętkowe pozwalają bezpiecznie zjechać z asfaltu na szutrową alejkę. Silnik 350 W sprzęgnięty z akumulatorem 36 V 10,4 Ah oferuje trzydziestokilometrowy zasięg przy prędkości dwudziestu kilometrów na godzinę, a pełne naładowanie zajmuje od sześciu do ośmiu godzin. Choć brak tu klasycznej amortyzacji, szeroki pokład z matą antypoślizgową i niskie przekroje opon skutecznie gumują drobne nierówności, a konstrukcja wytrzymuje obciążenie stu dwudziestu kilogramów. Mechaniczna tarcza z tyłu i elektroniczny hamulec w przednim kole zatrzymują hulajnogę pewnie, a zestaw lamp LED oraz sygnał dźwiękowy spełniają miejskie wymogi bezpieczeństwa. Na wyświetlaczu znajdziesz poziom baterii i prędkość. Port ładowania chroni silikonowa zaślepka.

Zobacz model RIDER R10 Cross!