RMF24

Thomas Markle jest poczytalny i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w procesie dotyczącym posiadania materiałów przedstawiających wykorzystanie seksualne dzieci – zdecydował sędzia z Florydy. Ojciec Meghan, księżnej Sussex, od kilku tygodni mierzy się z bardzo poważnymi zarzutami.

Decyzja zapadła po tym, jak 82-latek został przebadany przez wyznaczonego przez sąd psychiatrę. Markle pojawił się w sądzie w Tampie na wózku inwalidzkim, a jego adwokaci nie zakwestionowali ustaleń psychiatry, zgodnie z którymi jest on zdolny do zrozumienia charakteru i konsekwencji postawionego mu zarzutu.

Na początku listopada Markle został tymczasowo aresztowany po tym, jak rzekomo usunął urządzenie monitorujące jego lokalizację – podaje BBC. Mężczyzna niezmiennie zaprzecza, że posiadał materiały przedstawiające wykorzystanie seksualne dzieci.

FBI zatrzymała 82-latka 6 listopada w domu opieki dla seniorów specjalizującym się w leczeniu demencji. Do aresztowania doszło po tym, jak podczas przeszukania magazynów, który miał wynajmować w Los Angeles, odkryto materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci.

Kolejna rozprawa sądowa została zaplanowana na początek grudnia. Ewentualny proces ma się jednak toczyć w Kalifornii, gdzie wniesiono federalny akt oskarżenia.

Ustalenia śledczych

W magazynach, które miał wynajmować Markle, FBI znalazło 78 materiałów – slajdy, książki i negatywy rzekomo przedstawiające wykorzystanie seksualne dzieci. Świadkowie mieli rozpoznać ojca księżnej Meghan na dwóch zdjęciach. Rozpoznany na nich mężczyzna „wygląda na osobę w wieku od 30 do 40 lat”, co sugeruje, że domniemane nadużycia miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Markle nazwał te zarzuty „chorymi kłamstwami”.

Śledztwo na Filipinach

Markle w zeszłym roku, po serii udarów mózgu, przeniósł się na Filipiny i do maja mieszkał w Cebu. Po amputacji nogi miał przenieść się na Florydę, gdzie uczył się ponownie chodzić. Również filipińskie służby prowadzą śledztwo w sprawie 82-latka. W poniedziałek tamtejsza policja zwróciła się do prokuratury o postawienie Markle’owi zarzutów posiadania i zamiaru rozpowszechniania materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

Przyrodni brat księżnej Meghan przekazał śledczym cztery pudełka z materiałami, w tym komputery, telefony, dyski twarde i stare kasety wideo, na których mogą znajdować się dowody na przestępstwa.

Meghan nie utrzymuje kontaktów z ojcem

Meghan Markle nie utrzymuje bliskich relacji ze swoim ojcem od 2018 roku. 82-latek nie uczestniczył w ślubie córki z księciem Harrym. Relacje Meghan z ojcem załamały się jeszcze przed ceremonią. Thomas Markle wycofał się z udziału w uroczystości po ujawnieniu, że współpracował z paparazzi i przyjął pieniądze za pozowane zdjęcia. Tłumaczył swoją nieobecność problemami zdrowotnymi. Ostatecznie Meghan do ołtarza poprowadził ówczesny książę Walii, dziś król Karol III. Według informacji BBC Meghan całkowicie zerwała kontakt z ojcem w zeszłym roku, informując go, że zarówno ona, jak i władze wiedzą, iż dopuścił się wykorzystywania młodych dziewcząt.

W opublikowanym wcześniej oświadczeniu Meghan potwierdziła istnienie listu i napisała: „Jestem głęboko zaniepokojona wiadomościami, które wyszły na jaw w ciągu ostatnich 24 godzin, a moje myśli kierują się ku wszystkim dzieciom, które mogły ucierpieć”.

Wyraziła nadzieję, że ludzie zrozumieją, dlaczego w znacznym stopniu zerwała kontakt z ojcem i „nie pozwoliła mu na kontakt z naszymi dziećmi”.