Odrzutowiec Luftwaffe zgubił w trakcie lotu ćwiczebnego zbiorniki z paliwem – pisze „Deutsche Welle”. Jak informuje, nikt nie został ranny.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak czytamy, samolot typu Tornado wracał z lotu ćwiczebnego. Wtedy od maszyny odczepiły się dodatkowe zbiorniki z paliwem. Do incydentu doszło, kiedy Tornado był 6000 m nad ziemią.



Zbiorniki znaleziono na polach w Szlezwiku-Holsztynie. Według rzecznika Luftwaffe były one puste.

Na szczęście nikt nie został ranny. Wciąż jednak nie wiadomo, co było przyczyną tego zdarzenia.

Jak ujawnił rzecznik, nie jest to pierwszy przypadek tego typu. Do podobnego zdarzenia doszło m. in. w 2006 roku. Wtedy jednak zbiorniki spadły do morza.