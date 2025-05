Złoże złota warte 4 miliardy euro odkrył podczas prac polowych pewien Francuz. Jego radość nie trwała jednak długo. Okazało się bowiem, że zgodnie z francuskimi przepisami nie ma praw do żyły, zawierającej 150 ton kruszcu.

Ziemia obiecana w sercu Europy: Rolnik odkrywa złoże złota warte miliardy (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zwykły dzień w polu zamienił się w odkrycie stulecia: francuski rolnik natknął się na żyłę złota

Geolodzy oszacowali, że pod ziemią jest ponad 150 ton złota, wartego 4 miliardy euro

Rolnikowi grozi konfiskata ziemi, bo prawa do znaleziska ma państwo

Z poniższego artykułu dowiesz się także, gdzie w Europie wydobywa się złoto

Czy Polska ma złoża złota?

Sensacja we Francji - żyła złota w rozmiarze XXL

52-letni rolnik odkrył na swojej ziemi złoże złota warte ponad 4 miliardy euro. Podczas prac polowych zauważył w ziemi kilka złotych grudek. Wiadomo jedynie, że do tego sensacyjnego odkrycia doszło w regionie Owernia-Rodan-Alpy.

Rolnik poinformował geologów, którzy na miejscu stwierdzili, że chodzi o ponad 150 ton złota. Radość 52-latka była ogromna, poinformował sąsiadów, a niedługo potem na miejscu pojawili się urzędnicy państwowi.

Złoże złota ma być jednym z największych we Francji. Jednak znalazca skarbu nie stanie się bogaty. Francuskie prawo górnicze stanowi, że wszystko, co jest pod powierzchnią ziemi, należy do państwa.

Co dalej, nie jest jeszcze jasne, ponieważ ziemia Francuza znajduje się na obszarze o wartości ekologicznej. Region musi przeprowadzić badania środowiskowe, zanim rozpocznie się wydobycie.

Znalezisko podzieliło mieszkańców: jedni obawiają się utraty wiejskiego spokoju, inni liczą na ożywienie gospodarcze.

Gdzie w Europie są złoża złota?

W Europie złoża złota występują w kilku krajach, choć nie są one tak duże jak w Afryce, Azji czy obu Amerykach. Wydobycie złota w Europie ma jednak długą tradycję, a niektóre kopalnie są aktywne do dziś. Oto najważniejsze lokalizacje:

Finlandia,

Szwecja,

Rumunia,

Hiszpania,

Grecja,

Bułgaria.

Wydobycie prowadzone jest także w kilku innych krajach, ale na mniejszą skalę.

Złoża złota w Polsce

W Polsce występują złoża złota, choć obecnie nie prowadzi się przemysłowego wydobycia tego surowca na dużą skalę. Złoto w Polsce występuje głównie w Sudetach, a także w niektórych rejonach Dolnego Śląska.