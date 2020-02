Londyńska policja zastrzeliła w niedzielę w południowym Londynie mężczyznę, który nożem zaatakował przechodniów. Mundurowi określili zdarzenie jako "incydent o charakterze terrorystycznym". Ranne zostały dwie osoby.

Policja wciąż działa w miejscu, gdzie doszło do ataku nożownika / EPA/STR / PAP

Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na jednej z głównych ulicy Streatham, które jest częścią londyńskiej dzielnicy Lambeth. Dokładny przebieg zdarzeń jeszcze jest ustalany, ale wygląda na to, że napastnik wszedł do jednego ze sklepów i próbował zaatakować w nim przypadkowe osoby, zaś po wyjściu z niego - przejeżdżającą na rowerze kobietę. Chwilę później został zastrzelony przez wezwaną na miejsce policję. Według relacji świadków padły trzy strzały.

"Mężczyzna został zastrzelony przez uzbrojonych funkcjonariuszy w Streatham (południowy Londyn). Na tym etapie uważa się, że kilka osób zostało dźgniętych nożem. Okoliczności są oceniane; incydent został uznany za związany z terroryzmem" - napisała policja na Twitterze.



Według źródeł, na które powołuje się stacja Sky News, sprawca kierował się islamistycznymi motywami.

Według niepotwierdzonych doniesień napastnik prawdopodobnie miał na sobie atrapę kamizelki z materiałami wybuchowymi, a w jego plecaku była bomba. Na filmie, który ukazał się w internecie widać policjantów podchodzących do leżącego na chodniku mężczyzny, po czym szybko od niego odbiegających. Wzywają jednocześnie przechodniów do wycofania się w bezpieczne miejsce. Na zdjęciach widać też nóż porzucony przed apteką w Streatham.