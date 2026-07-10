RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Nowy plan zamachu na Trumpa? Izrael podgrzewa atmosferę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (06:27)

Iran ma nowy plan zabicia prezydenta Donalda Trumpa - poinformował w czwartek dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Takie wieści miał przekazać USA izraelski wywiad.

Nowy plan zamachu na Trumpa? Izrael podgrzewa atmosferę
Prezydent USA Donald Trump, fot. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS /AFP/East News
  • Izraelski wywiad przekazał USA informacje o nowym irańskim planie zamachu na prezydenta Donalda Trumpa.
  • Co jest powodem irańskiego odwetu? Jaką rolę odgrywa tu Izrael?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Plan zamachu i eskalacja?

Iran od lat otwarcie zapowiada odwet wobec Trumpa za zabicie podczas pierwszej kadencji Kasema Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - zaznaczyła gazeta.

Jeśli Teheran rzeczywiście opracował plan zamachu, oznacza to kolejną eskalację w wojnie z Iranem - podkreślił dziennik.

Trump: Jestem na każdej liście

Trump nawiązał do gróźb pod swoim adresem w środę w rozmowie z dziennikarzami w Turcji. 

Oni chcą wyeliminować przywódcę Stanów Zjednoczonych, mnie. Jestem na każdej liście. Dziś rano zobaczyłem, że jestem na każdej z ich list. Jak dotąd chyba miałem trochę szczęścia, ale to może nie trwać zbyt długo - powiedział Trump. .

Dziennik zwrócił uwagę, że podczas pogrzebu zabitego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego irańscy żałobnicy skandowali hasła wzywające do śmierci Trumpa. Rozwinięto też transparent z napisem: „Zabijemy Trumpa”.

Netanjahu - Trump. Pogorszenie relacji?

W czwartek Trump rozmawiał przez telefon z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak podało biuro izraelskiego szefa rządu, jednym z tematów były amerykańskie działania w Zatoce Perskiej.

Relacje między Trumpem a premierem Izraela w ostatnich tygodniach uległy pogorszeniu, ponieważ ich interesy w sprawie wojny z Iranem zaczęły się rozmijać - zauważył „Wall Street Journal”.

Netanjahu opowiada się za utrzymaniem ataków na Iran i osiągnięciem kolejnych celów wojennych. Trump natomiast szuka sposobu na zakończenie konfliktu, powołując się na obawy, że wojna mogłaby doprowadzić do załamania światowej gospodarki. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. W ubiegłym miesiącu Stany Zjednoczone zawarły z Iranem wstępne porozumienie o zawieszeniu broni.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Trump Iran

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: