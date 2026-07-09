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Ali Chamenei pożegnany w kulcie męczeństwa. Iran pręży muskuły

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (12:20)

Okrzyki nawołujące do pozbawienia życia prezydenta USA Donalda Trumpa, rewolucyjne hasła, lśniąca w promieniach słońca złota kopuła sanktuarium Imama Rezy i akompaniament żałobnych pieśni szyickich - w takich okolicznościach kończą się tygodniowe uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego. Na uroczystościach nie pojawił się jego syn Modżtaba Chamenei - żyjący przez lata w jego cieniu, powoli oswajający aparat propagandowy, a teraz ukryty przed opinią publiczną po tym, jak został oszpecony w ataku, w którym zginął jego ojciec.

Ali Chamenei pożegnany w kulcie męczeństwa. Iran pręży muskuły
Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego, fot. AHMAD AL-RUBAYE/AFP/East News /AFP/East News
  • W Iranie uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego dobiegają końca.
  • Dążył on do rozbudowy programu nuklearnego, utrzywał ścisłą kontrolę nad życiem osobistym i zasadami ubioru obywateli, dał Gwardii Rewolucyjnej ogromną władzę militarną, polityczną i ekonomiczną.
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Iran pręży muskuły, żegnając byłego najwyższego przywódcę

W najważniejszym sanktuarium kraju, Imama Rezy - w swoim rodzinnym mieście Meszhed - Irańczycy złożyli do grobu swojego byłego najwyższego przywódcę, ajatollaha Alego Chameneiego, który został zabity w amerykańsko-izraelskim ataku bombowym na Iran 28 lutego tego roku. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę.

Chamenei objął urząd Najwyższego Przywódcy w 1989 roku – dekadę po rewolucji islamskiej. Jak zaznacza agencja Associated Press, skupił on w swoich rękach władzę polityczną, gospodarczą oraz militarną. Pod hasłem stawiania oporu Zachodowi Chamenei zignorował sankcje, aby rozbudować program nuklearny kraju, arsenał rakietowy i sieć sojuszniczych bojowników w regionie.

W Iranie utrwalił on twarde rządy duchowieństwa, w dużej mierze neutralizując ruch reformatorski. Dał Gwardii Rewolucyjnej ogromną władzę militarną, polityczną i ekonomiczną. Podczas gdy młodzi Irańczycy dążyli do liberalizacji, Chamenei starał się utrzymać ścisłą kontrolę nad życiem osobistym i zasadami ubioru.

Uroczystości pogrzebowe ajatollaha trwały tydzień. Jego syn i jego następca, Modżtaba Chamenei, oficjalnie nie pojawił się na uroczystościach. W czwartkowy poranek przez Meszhed przemaszerowały tłumy żałobników. W promieniach słońca lśniły złota kopuła i minarety sanktuarium Imama Rezy. Uczestnicy marszu machali irańskimi flagami, trzymając zdjęcia zmarłego Chameneiego oraz transparenty z rewolucyjnymi hasłami. Skandowali hasła domagające się zemsty na prezydencie USA Donaldzie Trumpie.

Kult męczeńskiej śmierci

Szczątki Chameneiego oraz czterech członków jego rodziny, którzy zginęli wraz z nim, zostały wcześniej przewiezione przez Teheran, szyicki ośrodek religijny w Kom oraz irackie miasta święte – Nadżaf i Karbalę. Podczas każdej z tych uroczystości ogromne tłumy wypełniały ulice, idąc w kondukcie przy akompaniamencie żałobnych pieśni szyickich i skandowanych haseł rewolucyjnych.

Męczeństwo zajmuje kluczowe miejsce w teologii szyickiej, a śmierć Chameneiego z rąk zagranicznych wrogów wpisała się w tę głęboko zakorzenioną w Republice Islamskiej tradycję religijną i polityczną. 

Źródło: Reuters
Tagi: Iran

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