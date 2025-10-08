Komisja Europejska zaproponowała szereg mechanizmów ochronnych dla unijnych rolników w związku z planowaną umową handlową z krajami Mercosuru. Nowe przepisy mają chronić europejski rynek przed nadmiernym napływem produktów rolnych z Ameryki Południowej, takich jak wołowina, drób czy cukier. Jakie zmiany czekają unijnych producentów i jakie procedury zostaną wdrożone w przypadku zagrożenia dla lokalnej produkcji?

Protesty przeciwko zawarciu umowy z Mercosurem / EPA/OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Nowe regulacje KE: Odpowiedź na rosnące obawy rolników

W obliczu narastających obaw europejskich rolników dotyczących skutków umowy handlowej z Mercosurem, Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia mającego na celu zabezpieczenie interesów unijnego sektora rolnego. Kluczowym elementem nowych przepisów jest obowiązek regularnego monitorowania importu tzw. produktów wrażliwych, do których zaliczono m.in. wołowinę, drób, ryż, miód, jaja, czosnek, etanol oraz cukier.

Komisja będzie zobowiązana do sporządzania szczegółowych raportów na temat ilości i wartości sprowadzanych towarów, a także przekazywania tych informacji państwom członkowskim oraz Parlamentowi Europejskiemu. Dzięki temu kraje UE będą mogły na bieżąco śledzić sytuację na rynku i reagować na ewentualne zagrożenia.

Mechanizm szybkiego reagowania: Dochodzenia i tymczasowe środki ochronne

Jednym z najważniejszych założeń proponowanego rozporządzenia jest wprowadzenie tzw. mechanizmu szybkiego reagowania. Jeśli ceny produktów sprowadzanych z krajów Mercosuru okażą się o co najmniej 10 procent niższe niż ceny tych samych towarów na rynku unijnym, lub jeśli import danego produktu wzrośnie o 10 procent w ciągu roku, Komisja będzie zobowiązana do wszczęcia dochodzenia.

Podobne postępowanie zostanie uruchomione również wtedy, gdy ceny importowe z Mercosuru spadną o 10 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Zgłoszenia w tej sprawie będą mogły kierować zarówno państwa członkowskie, jak i instytucje unijne. W przypadku uznania sytuacji za poważną, Komisja w ciągu trzech tygodni od zgłoszenia wdroży tymczasowe procedury ochronne.

Możliwe konsekwencje: Blokada preferencyjnych warunków importu

Dochodzenie prowadzone przez Komisję Europejską będzie musiało zostać zakończone w ciągu czterech miesięcy. W przypadku potwierdzenia, że import z krajów Mercosuru powoduje szkodę dla unijnych producentów, możliwe będzie zablokowanie preferencyjnych warunków importu dla danego produktu. Oznacza to, że towary z Ameryki Południowej mogą zostać objęte dodatkowymi ograniczeniami lub cłami, jeśli ich napływ okaże się zagrażać stabilności rynku UE.

Umowa z Mercosurem i jej znaczenie dla europejskiego rolnictwa

Umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosuru (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj) od początku budziła kontrowersje wśród europejskich rolników. Obawy dotyczą głównie konkurencji ze strony tańszych produktów rolnych z Ameryki Południowej, które mogą zalać unijny rynek i doprowadzić do spadku cen oraz pogorszenia sytuacji finansowej lokalnych producentów.

Komisja Europejska już we wrześniu zapowiedziała, że zaproponuje specjalny mechanizm ochronny, który pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku zagrożenia dla unijnego sektora rolnego. Proponowane obecnie rozporządzenie jest realizacją tej obietnicy i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa europejskim rolnikom w obliczu nadchodzących zmian.

Co dalej? Decyzja należy do państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego

Projekt rozporządzenia trafi teraz pod obrady państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego. To od ich decyzji będzie zależało, czy nowe mechanizmy ochronne wejdą w życie i w jakim kształcie będą funkcjonować. Wprowadzenie takich zabezpieczeń może okazać się kluczowe dla utrzymania równowagi na unijnym rynku rolnym i ochrony interesów europejskich producentów.