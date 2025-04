W Narodowym Archiwum w Londynie można obejrzeć wystawę poświęconą działalności kontrwywiadu MI5 - po raz pierwszy znalazły się na niej eksponaty udostępnione zwiedzającym przez brytyjskie służby. Ilustrują na przestrzeni ponad wieku metody stosowane zarówno przez agentów, jak i szpiegów. Do roku 1989 - czyli do upadku komunizmu - kontrwywiad działał nieoficjalnie i objęty był absolutną tajemnicą. Wystawa ilustruje jego ewolucję i postęp w metodach działania. Nasz londyński korespondent zwiedził ekspozycję "MI5: Official Secrets" w towarzystwie jej kuratora, historyka Marka Duntona.

Wystawa o MI5 / Bogdan Frymorgen / RMF FM

Niezwykła wystawa "MI5: Official Secrets"

Wystawa zabiera zwiedzających w podróż przez kluczowe momenty w historii MI5: od jego powstania w okresie poprzedzającym I wojnę światową, przez walkę z faszyzmem podczas II wojny światowej, eksplorację szpiegów i skandali zimnej wojny, aż do współczesnych wyzwań związanych z walką z terroryzmem.

Czarna skórzana teczka pozostawiona w Reform Club w Londynie przez szpiega z Cambridge, Guya Burgessa, zanim uciekł do Moskwy w maju 1951 roku, jest jednym z kilku nigdy wcześniej niewidzianych artefaktów wystawionych na wystawie w The National Archives, zorganizowanej we współpracy z MI5.

Wystawa "MI5: Official Secrets" to pierwsza współpraca agencji wywiadowczej przy wystawie zgłębiającej jej własną 115-letnią historię. Odwiedzający mają wyjątkową okazję zobaczyć sprzęt szpiegowski i do walki ze szpiegami wypożyczony z prywatnej kolekcji MI5.

Inne eksponaty to pierwszy aparat fotograficzny używany przez MI5, zakupiony w sklepie Army and Navy na Victoria Street w Londynie przez Williama Melville’a, którego można określić mianem ojca założyciela śledztw MI5. Vernon Kell, pierwszy dyrektor generalny agencji wywiadowczej, odnotował ten zakup w swoim dzienniku, który również jest częścią wystawy.

Umieszczenie tych artefaktów obok akt, dokumentów i fotografii znajdujących się już w kolekcji The National Archives pozwala nam na nowe spojrzenie i perspektywy na działania MI5 w kluczowych okresach współczesnej historii Wielkiej Brytanii. Sir Ken McCallum, dyrektor generalny MI5, powiedział: "Z przyjemnością udostępniamy te przedmioty The National Archives na potrzeby tej przełomowej wystawy. Udostępnienie unikalnych przedmiotów z naszej własnej kolekcji ożywia - w namacalnej formie - niektóre sposoby, w jakie MI5 pracowało na rzecz bezpieczeństwa kraju przez ostatnie 115 lat".

Londyński korespondent RMF FM zwiedził ekspozycję "MI5: Official Secrets" razem z jej kuratorem, historykiem Markiem Duntonem. Od uchwycenia intryg kontrwywiadu i odważnych podwójnych agentów podczas wojen światowych, po mrożące krew w żyłach zimnowojenne wyznania i działania antyterrorystyczne w czasach współczesnych, to są prawdziwe historie, które zainspirowały tak wiele powieści, seriali telewizyjnych i wielkoekranowych thrillerów szpiegowskich, które pokochaliśmy - mówił Dunton naszemu korespondentowi.

Wystawa "MI5: Official Secrets " będzie jest do 28 września w The National Archives w Kew, Londyn. Wstęp jest bezpłatny.