Sztafeta Pokoju i Pojednania wyruszyła dziś z niemieckiego Görlitz i dalej biegnie w kierunku Oświęcimia. Ta inicjatywa upamiętnia ofiary II wojny światowej.

Uczestnicy sztafety / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

W sztafecie uczestniczy w sumie 40 osób z Polski i Niemiec. Każdego dnia mają do pokonania prawie 100 km. Biegacze wymieniają się co mniej więcej 10 km. Co ważne, biegną w mieszanych, polsko-niemieckich parach.



Sztafeta Pokoju i Pojednania wyruszyła 1 maja z obozu w Dachau. W sobotę biegacze dotrą do Oświęcimia, gdzie upamiętnią ofiary II wojny światowej.

Uczestnicy sztafety biorą udział w różnego rodzaju spotkaniach - m.in. ze starostami, burmistrzami, ale też historykami.

Bieg ma również wymiar charytatywny. Chodzi o pomoc dzieciom z wadami serca.

