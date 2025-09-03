Samolot transportowy C-27J Spartan, na pokładzie którego znajdował się prezydent Litwy Gitanas Nausėda wraz z delegacją, musiał opóźnić lądowanie na lotnisku w Wilnie z powodu wykrycia drona w okolicy portu lotniczego. Maszyna krążyła nad miastem przez około pół godziny, zanim otrzymała zgodę na bezpieczne lądowanie.

Litewski samolot transportowy C-27J Spartan / Josef Vostarek / PAP/CTK

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda wraz z małżonką oraz z delegacją złożył dwudniową wizytę w Finlandii, gdzie najpierw (w poniedziałek) obejrzał mecz koszykówki pomiędzy Litwą a Finlandią w ramach mistrzostw Europy (wygrany przez Litwinów 81:78), a następnie - we wtorek - spotkał się ze swoim fińskim odpowiednikiem Alexandrem Stubbem.

Do wspomnianego incydentu doszło we wtorkowy wieczór, gdy prezydencki samolot wracał z Helsinek do Wilna. Jak poinformował rzecznik litewskiego prezydenta Tomas Beržinskas, cytowany przez portal 15min, piloci otrzymali informację o obecności drona w rejonie lotniska tuż przed planowanym lądowaniem. W trosce o bezpieczeństwo pasażerów i załogi podjęto decyzję o wstrzymaniu lądowania.

Według danych z serwisu FlightRadar24 samolot litewskich sił powietrznych miał wylądować o godz. 20:40 czasu lokalnego, jednak ostatecznie stało się to dopiero o godz. 21:16. Przez ponad 30 minut maszyna krążyła nad Wilnem, czekając na sygnał, że sytuacja jest opanowana. W tym czasie ruch lotniczy na lotnisku został tymczasowo wstrzymany.

Służby wyjaśniają okoliczności

Jak przekazała litewska agencja "Oro navigacija", po otrzymaniu zgłoszenia o dronie natychmiast uruchomiono procedury bezpieczeństwa. Po potwierdzeniu, że zagrożenie minęło, wznowiono ruch lotniczy. Służby prowadzą obecnie działania wyjaśniające, mające ustalić, jaki dron zakłócił pracę lotniska i kto był za to odpowiedzialny.