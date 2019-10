​W rosyjskiej Republice Karelii podczas cyrkowego występu niedźwiedź zaatakował swojego tresera. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci.

Wideo youtube

Do groźnej sytuacji doszło w Ołońcu. Na filmie widać, jak niedźwiedź wykonuje sztuczkę z pchaniem wózka. Kiedy treser oprowadzał go po scenie, nagle zwierzę rzuciło się na mężczyznę.

Niedźwiedź sprowadził tresera do parteru i ugryzł go w ramię. Drugi z pracowników cyrku zaczął go kopać, jednak zwierzę nie zwracało na to uwagi. Wobec niedźwiedzia użyto więc paralizatora.

Według informacji rosyjskich mediów, treser odmówił opieki medycznej. Nikomu z widzów nic się nie stało. Karelski komitet śledczy prowadzi jednak dochodzenie w sprawie niewłaściwego zapewnienia bezpieczeństwa - na widowni zasiadało bowiem wiele dzieci, a pomiędzy nimi a sceną nie było żadnego ogrodzenia.