​W wieku 90 lat zmarł we wtorek były agent FBI, prawnik, showman, aktor a przede wszystkim jedna z czołowych postaci w aferze Watergate z 1972 r., która w konsekwencji doprowadziła do ustąpienia prezydenta Richarda Nixona. O śmierci G. Gordona Liddy'ego poinformował dziennik "Washington Post".

Według dziennika, Liddy zmarł w domu swojej córki w hrabstwie Fairfax, w stanie Wirginia.

Wiadomość potwierdził jego syn Thomas, ale nie podał przyczyny zgonu.

Włamanie i... dymisja Nixona

Współpracując z E. Howardem Huntem, Liddy zorganizował i kierował włamaniem do siedziby Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej w kompleksie waszyngtońskich budynków Watergate w czerwcu 1972 r.



Włamania dokonano w okresie, w którym prezydent Nixon ubiegał się o wybór na drugą kadencję.



W siedzibie Komitetu aresztowano pięciu podległych Liddy'emu włamywaczy. Śledztwo w Kongresie, które później nastąpiło, doprowadziło do rezygnacji prezydenta Nixona w 1974 r.



Prezydent ustąpił ze stanowiska wobec groźby postawienia go w stan oskarżenia i pozbawienia urzędu. Śledztwo wykazało bowiem, że co najmniej wiedział o włamaniu i je aprobował.



Skazany na 20 lat. Przesiedział niecałe 5

Liddy został skazany na 20 lat więzienia za spisek, włamanie, dokonywanie nielegalnych podsłuchów i odmowę składania zeznań przed komisją Senatu.

W więzieniach federalnych przesiedział jednak tylko niecałe 5 lat dzięki temu, że prezydent Jimmy Carter darował mu resztę kary uznając, że wyrok był zbyt surowy.



Po wyjściu na wolność Liddy brał m. in. udział w licznych debatach na amerykańskich uczelniach i prowadził własne programy radiowe w kilku rozgłośniach.

Często występował także w programach konserwatywnej telewizji Fox News.