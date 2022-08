W dniu swoich 55. urodzin zmarł znany brazylijski kulturysta i tiktoker Valdir Segato. Od lat budził kontrowersje. Wstrzykiwał sobie synthol - preparat, który powiększa mięśnie.

Valdir Segato mówił, że chce być jak Arnold Schwarzeneger. By upodobnić się do swojego idola, sięgał po niebezpieczny środek - synthol. To aplikowany domięśniowo olej, który powoduje stan zapalny mięśni i w rezultacie - ich gwałtowne powiększenie. Synthol daje natychmiastowy, choć krótkotrwały efekt napompowanych mięśni - by go utrzymać, musi być aplikowany regularnie.

Na skutek wstrzykiwania syntholu, obwód bicepsa kulturysty wzrósł do 60 cm, a jego ramiona i klatka piersiowa podwoiły swoją objętość.

Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci Valdira Segato, ale prawdopodobnie to synthol przyczynił się do nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia. Mężczyzna trafił do szpitala z dusznością. Mimo starań lekarzy, u Segato doszło do zatrzymania akcji serca.