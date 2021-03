21-letni Robert Aaron Long jest podejrzany o zabicie we wtorek z broni palnej ośmiu osób w salonach masażu w Atlancie w amerykańskim stanie Georgia. Wśród ofiar było sześć kobiet pochodzenia azjatyckiego. Mężczyzna przyznał się do winy, twierdził jednak, że nie działał z pobudek rasistowskich. Ujawnił za to, że jest uzależniony od seksu.

