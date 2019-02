Sąd w Arenys de Mar w prowincji Barcelona, w Katalonii, skazał w piątek właściciela baru za odmowę obsłużenia pięciu czarnoskórych klientów. Restaurator musi zapłacić odszkodowanie w wys. 1 500 euro.

Zdjęcie ilustracyjne / Kuba Kaługa / RMF FM

Prowadząca sprawę sędzia orzekła, że odmawiając obsłużenia gości, właściciel baru działał z pobudek rasistowskich. Odnotowała, że zarówno pokrzywdzeni, jak i obecni w lokalu świadkowie przedstawili dowody na to, że głównym motywem negatywnego stosunku restauratora do klientów był kolor ich skóry.



Oskarżony działał jak rasista- stwierdziła sędzia, nakazując właścicielowi baru wypłatę każdemu z pięciu poszkodowanych 300 euro tytułem zadośćuczynienia za “działanie na szkodę ich godności".



Skazany przez sąd Argentyńczyk twierdził podczas trwającego ponad dwa lata procesu, że sprawa jest “nieporozumieniem", wynikającym ze słabej znajomości języka hiszpańskiego przez pięciu skarżących go Afrykańczyków.



Do zdarzenia, będącego przedmiotem procesu, doszło w prowadzonym przez obywatela Argentyny barze w katalońskim miasteczku Arenys de Mar w maju 2016 r. Według aktu oskarżenia właściciel lokalu odmówił obsługi jednemu z czarnoskórych klientów, który w imieniu swoich czterech towarzyszy próbował złożyć zamówienie.



Pochodzący z Afryki klient miał usłyszeć przy ladzie od restauratora, że “w jego barze nie obsługuje się czarnych". Następnie między mężczyznami doszło do utarczki słownej.



Z akt sprawy wynika, że po nieudanej próbie zamówienia posiłku składający zamówienie wrócił do stolika, przekonując swoich kompanów do opuszczenia lokalu. Kiedy ci próbowali negocjować, Argentyńczyk powtórzył, że “jego lokal nie jest dla czarnych". Po kilku dniach od zdarzenia piątka Afrykańczyków złożyła w miejscowym sądzie pozew przeciwko właścicielowi baru.