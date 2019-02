Skandal wokół zdjęć gubernatora stanu Wirginia Ralpha Northama. Do sieci wyciekły jego fotografie z czasów studiów. Występuje na nich w stroju rasisty. Demokratyczni kandydaci na prezydenta USA zaapelowali, aby gubernator ustąpił ze stanowiska. Northam złożył wyrazy ubolewania, ale zapowiedział, że nie zrezygnuje.

Guberantor stanu Wirginia / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Na jednym ze zdjęć, które opublikował jako pierwszy prawicowy portal Virginia-Pilot Big League Politics, widać dwóch mężczyzn o zamaskowanych twarzach, z których jeden ma na twarzy czarną maskę, a drugi ubrany jest w biały płaszcz i kaptur członka rastowskiej organizacji Ku Klux Klan.

Zdjęcie było w albumie Northama - poświęconym okresowi jego studiów medycznych na Eastern Virginia Medical School.



Northam, który jest członkiem Partii Demokratycznej, przyznał, że to on jest jednym z mężczyzn na zdjęciu, ale nie ujawnił którym. Złożył wyrazy "głębokiego ubolewania" i przeprosił za swoje postępowanie w przeszłości.



Nie wystarczyło to jednak, aby załagodzić sprawę, bowiem zdjęcie opublikowały liczne amerykańskie media o zasięgu ogólnokrajowym. Szczególnie dotknięci poczuli się Afroamerykanie, nie tylko zamieszkujący w Wirginii, ale w całych Stanach Zjednoczonych.



O natychmiastową rezygnację ze stanowiska, które Northam objął rok temu, zaapelowali m. in. demokratyczni kandydaci do Białego Domu: Kamala Harris, Cory Booker, Kirsten Gillibrand i Julian Castro. Również demokratyczna senator Elizabeth Warren, która rozważa ubieganie się o nominację prezydencką z ramienia swojej partii przed wyborami w 2020 r. ostro skrytykowała Northama.



Te rasistowskie zdjęcia są głęboko niepokojące. W naszym kraju nie ma miejsca na nienawiść i dyskryminację i nie mogą być one tolerowane, zwłaszcza u przywódców politycznych - zarówno Republikanów jak i Demokratów. Northam musi zrezygnować - powiedziała Warren.



Northam odrzucił jednak te apele. W nagraniu wideo oświadczył, że "przyjmuje odpowiedzialność za przeszłe działania, ale jest zdecydowany "służyć do końca kadencji" oraz "ciężko pracować, aby odzyskać zaufanie".