Na Południowej Obwodnicy Gdańska we wtorek rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Roboty będą prowadzone na odcinku drogi S7 pomiędzy węzłami Gdańsk Lipice i Gdańsk Południe. Droga zostanie przebudowana tak, by zamiast dwóch pasów w każdą stronę miała po trzy. Wcześniej jednak trzeba ją zwęzić.

/ GDDKiA Gdańsk / Materiały prasowe

Od wtorku do poniedziałku 13 października drogowcy zajmą lewą jezdnię w kierunku węzła Gdańsk-Południe. Kierowcy w obu kierunkach pojadą jednym pasem po stronie prawej. Z kolei od 13 do 20 października prace przeniosą się na drugą stronę - wtedy ruch zostanie przełożony na lewą jezdnię.

Węzeł Gdańsk-Południe to ważne miejsce na drogowej mapie Pomorza, gdzie krzyżują się trzy ważne obwodnice: Trójmiasta, Metropolii i Południowa Gdańska.

Jak zapowiadają drogowcy, do końca roku węzeł będzie przejezdny i zostanie połączony z ostatnim budowanym odcinkiem Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

Trasa będzie miała 32 kilometry i połączy Południową Obwodnicę Gdańska z Żukowem i dalej Chwaszczynem, odciążając istniejącą Obwodnicę Trójmiasta.