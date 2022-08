Zakończyła się 19-godzinna wizyta spikerki Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi na Tajwanie. Trzecia osoba w konstytucyjnej hierarchii USA spotkała się w Tajpej z czołowymi członkami rządu i politykami. Dziś po południu czasu lokalnego Pelosi odleciała do Seulu. Korea Południowa jest kolejnym etapem jej azjatyckiego tournee.

Nancy Pelosi / RITCHIE B. TONGO / PAP/EPA

Szefowa Izby Reprezentantów, trzecia osoba w konstytucyjnej hierarchii USA, była najwyższym rangą przedstawicielem władz Stanów Zjednoczonych, który odwiedził Tajwan od 1997 roku, kiedy wizytę złożył ówczesny spiker Izby Newt Gingrich.

W skład jej delegacji weszli politycy Partii Demokratycznej - przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Gregory Meeks oraz członkowie stałej specjalnej komisji ds. wywiadu i komisji ds. sił zbrojnych.

W trakcie 19-godzinnej wizyty Pelosi spotkała się z czołowymi członkami rządu i politykami, w tym prezydent Tsai Ing-wen, wiceprezydentem Lai Ching-te, ministrem spraw zagranicznych Josephem Wu oraz zastępcą przewodniczącego Juanu Legislacyjnego (parlamentu) Tsai Chi-changiem.

"Tajwan jednym z najbardziej wolnych społeczeństw na świecie"

Pelosi, która przyleciała niezapowiedzianie do Tajpej we wtorek późnym wieczorem, rozpoczęła program w środę od wizyty w Juanie Legislacyjnym. W imieniu USA wyraziła tam uznanie dla Tajwanu "za to, że jest jednym z najbardziej wolnych społeczeństw na świecie" i podkreśliła potrzebę dalszego zacieśniania współpracy pomiędzy kongresem a parlamentem w USA i na Tajwanie.

Według informacji przekazanych przez parlamentarzystę Demokratycznej Partii Postępowej Ker Chien-minga, Pelosi rozmawiała również z założycielem największego światowego producenta podzespołów elektronicznych TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd) Markiem Liu.

Pelosi spotkała się z prezydent Tsai w pałacu prezydenckim, gdzie zostało jej wręczone najwyższe tajwańskie odznaczenie cywilne - Order Przyjaznych Chmur I klasy. Szefowa Izby Reprezentantów wskazała, że "determinacja USA, by chronić demokrację, tutaj, na Tajwanie i na całym świecie pozostaje niewzruszona". Pelosi i Tsai wzięły udział w lunchu razem z wysokimi rangą przedstawicielami rządu i członkami amerykańskiej delegacji.

Tuż przed wylotem amerykańska delegacja udała się do Parku Pamięci Białego Terroru Jinmei, powstałym na terenach byłego więzienia, gdzie władze Kuomintangu przetrzymywały w latach 70. i 80. członków demokratycznej opozycji. Rozmawiała tam z aktywistami, m.in. z ujgurskim dysydentem i jedną z czołowych postaci protestów na placu Tiananmen w 1989 roku, Wu’er Kaixim, oraz przetrzymywanym przez pięć lat w Chinach tajwańskim prodemokratycznym aktywistą Lee Ming-che.

Chińskie MSZ potępiło wizytę, a armia zapowiedziała ćwiczenia

Chińskie MSZ potępiło we wtorek wizytę Pelosi na Tajwanie, określając ją jako "poważną prowokację" i "igranie z ogniem".

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ogłosiła, że w czwartek rozpocznie, mające trwać do niedzieli, ćwiczenia z ostrą amunicją w sześciu lokalizacjach wokół Tajwanu.

Według Centralnej Agencji Informacyjnej (CNA), miejsca ćwiczeń znajdują się w newralgicznych dla Tajwanu miejscach, blisko portów i lotnisk. Chińskie ćwiczenia wojskowe odbędą się m.in. w lokalizacji oddalonej zaledwie o 10 km od tajwańskiej wyspy Xiaoliuqiu, położonej 13 kilometrów od wyspy Tajwan. Inna część ćwiczeń odbędzie się 18 kilometrów od Nowego Tajpej, blisko stolicy kraju.

Ponadto chińska armia w dzień przylotu Pelosi wysłała 21 samolotów, które naruszyły strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ).

Tajwański resort obrony oświadczył, że działania te łamią prawo międzynarodowe i stanowią naruszenie tajwańskiej przestrzeni powietrznej i morskiej, oraz naruszają międzynarodowe szlaki morskie.

Wstrzymany import produktów spożywczych

W Tajpej pojawiły się informacje o atakach hakerskich na stronę kancelarii prezydent Tsai. W sklepach 7-Eleven oraz na stacji kolejowej w mieście Kaohsiung włamano się do systemu ekranów i wyemitowano obraźliwe wiadomości, odnoszące się do wizyty Pelosi, napisane przy użyciu obowiązującego w Chińskiej Republice Ludowej uproszczonego systemu znaków chińskich.

ChRL wstrzymała także import produktów spożywczych od wielu tajwańskich producentów. W środę do listy takich produktów dodano dwa rodzaje cytrusów i ryb - Chiny tym samym próbują wywierać presję na rolników, którzy najbardziej ucierpią przez nowe obostrzenia.