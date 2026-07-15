„Nalot trwał 90 minut”. Pilny komunikat amerykańskiej armii

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Armia USA przeprowadziła kolejną, nową falę ataków na Iran – poinformowało Centralne Dowództwo USA w środowe popołudnie czasu polskiego. Nalot trwał 90 minut i objął instalacje militarne na wyspie Wielki Tunb, położonej w cieśninie Ormuz – dodano w komunikacie amerykańskiej armii.

Eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie. Czy wojna USA z Iranem powróci do pełnej skali?

90-minutowy nalot objął instalacje militarne na wyspie Wielki Tunb. Zaatakowano systemy obrony wybrzeża oraz magazyny i wyrzutnie pocisków manewrujących – poinformowało Centralne Dowództwo USA. Ostrzał „doprowadził do dalszej degradacji zdolności Iranu do atakowania cywilnych statków w cieśninie Ormuz” - powiadomiła armia.

Wielki Tunb leży ponad 20 km na południe od irańskiej wyspy Keszm. Jest administrowany przez Iran jako część prowincji Hormozgan, jednak pretensje do wyspy zgłaszają również Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wyspa jest kluczowym punktem irańskiej obrony morskiej.

Dziennik „The New York Times” ocenił, że w ciągu ostatniej doby nasiliły się obawy o ponowny wybuch pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie.

Iran ponownie zablokował cieśninę Ormuz w miniony weekend, zapowiadając, że utrzyma ten stan do zakończenia amerykańskiej „agresji”. Wznowił też ataki na statki handlowe.

W odpowiedzi Stany Zjednoczone przywróciły we wtorek blokadę irańskich portów i wznowiły bombardowania wybrzeża – przypomniała agencja AFP. Teheran został jak dotąd oszczędzony, podobnie jak instalacje naftowe i gazowe arabskich państw regionu Zatoki Perskiej.

W reakcji na amerykańską blokadę irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zagroził, że sparaliżuje eksport energii z Bliskiego Wschodu. „Eksport ropy naftowej i gazu z regionu będzie albo dla wszystkich, albo dla nikogo” – stwierdzono w oświadczeniu Gwardii Rewolucyjnej, przytoczonym przez agencję Associated Press.

Narada w centrum dowodzenia prezydenta USA

Prezydent USA Donald Trump rozmawiał we wtorek w centrum dowodzenia i zarządzania kryzysowego prezydenta USA, znanym jako Operation Room , o rozległej ofensywie na Iran, znacznie szerszej niż obecne uderzenia w cieśninie Ormuz – przekazał w środę amerykański portal Axios, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

W naradzie uczestniczył czołowy zespół prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, w tym wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, minister obrony Pete Hegseth, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Dan Caine, dyrektor CIA John Ratcliffe i wysłannik Białego Domu Steve Witkoff.

Wydaje się, że Trump jest gotów eskalować konflikt, by zadać Iranowi straty, które skłonią ten kraj do otwarcia Ormuzu i zaakceptowania jego żądań dotyczących programu jądrowego Teheranu – oceniono w publikacji Axiosa.