Narada w Operation Room. Trump skłonny do mocnego uderzenia

RMF24

USA mogą znacząco wzmocnić ofensywę na Iran. W centrum dowodzenia Operation Room doszło do rozmowy w tej sprawie z udziałem prezydenta Donalda Trumpa - poinformował w środę amerykański portal Axios, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

W naradzie w Operation Room - centrum dowodzenia i zarządzania kryzysowego prezydenta USA - uczestniczył czołowy zespół prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, w tym wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, minister obrony Pete Hegseth, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Dan Caine, dyrektor CIA John Ratcliffe i wysłannik Białego Domu Steve Witkoff.

Wydaje się, że Trump jest gotów eskalować konflikt, by zadać Iranowi straty, które skłonią ten kraj do otwarcia Ormuzu i zaakceptowania jego żądań dotyczących programu jądrowego Teheranu - ocenił Axios.

USA atakują Iran

Trump zwołał spotkanie w czasie, gdy czwarty dzień z rzędu amerykańskie siły zbrojne przeprowadzały ataki w rejonie cieśniny wzdłuż południowego wybrzeża Iranu - przypomniał portal, dodając, że większość celów stanowiły systemy obrony powietrznej i radarowe, wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych oraz miejsca startu dronów.

Przedstawiciele władz USA oświadczyli, że naloty miały za zadanie znacząco osłabić zdolności Iranu do atakowania statków handlowych w Ormuzie. W odpowiedzi Iran kontynuował wystrzeliwanie rakiet i dronów w kierunku baz amerykańskich w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie.

Trump grozi: Nic wam nie zostanie

W ostatnim tygodniu Iran zaatakował siedem statków handlowych - podkreślił we wtorek szef Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) adm. Brad Cooper. Mimo to amerykańskim siłom zbrojnym udało się skoordynować w tym czasie przepłynięcie 300 statków przez cieśninę – poinformowali przedstawiciele władz USA.

W wywiadzie dla stacji Fox News przed spotkaniem w Situation Room Trump powiedział we wtorek, że w najbliższych dniach ataki zostaną zintensyfikowane, a amerykańskie siły zbrojne mocno uderzą w Iran. W przyszłym tygodniu przyjdzie kolej na mosty. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich mosty, chyba że zasiądą do stołu i zaczną negocjować - oświadczył. Powiedziałem: „lepiej zawrzyjcie porozumienie, bo inaczej nic wam nie zostanie” – dodał Trump.