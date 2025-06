Wyniki badań były jednoznaczne - materiał genetyczny należał do Rylanda Headleya. Dodatkowo, śledczy ustalili, że odciski palców znalezione na oknie, przez które sprawca prawdopodobnie dostał się do domu Dunne, również należały do tego samego mężczyzny.

Ryland Headley nie był postacią nieznaną organom ścigania. W 1977 roku został skazany na siedem lat więzienia za gwałty na dwóch starszych kobietach, w wieku 79 i 84 lat. Jednak dopiero teraz, po niemal sześciu dekadach od tragicznych wydarzeń, udało się go powiązać z morderstwem Louisy Dunne.

Przez 58 lat ta przerażająca zbrodnia pozostawała nierozwiązana, a Ryland Headley pozostawał bezkarny - podkreśliła prokurator Charlotte Ream, komentując decyzję ławy przysięgłych. To właśnie dzięki postępowi w dziedzinie badań genetycznych oraz determinacji śledczych udało się w końcu postawić sprawcę przed wymiarem sprawiedliwości.

Ogłoszenie wyroku w tej sprawie zaplanowano na wtorek. Prokurator Ream nie pozostawia złudzeń co do przyszłości skazanego: Ryland Headley stoi przed perspektywą spędzenia reszty życia w więzieniu - zaznaczyła.