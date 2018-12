Nie dla niego emerytura. 90-letni John Carter mógłby obdzielić energią nie jednego młodzieniaszka.

Powiedzieć, że 90-latek prowadzi aktywny tryb życia, to mało. Jego werwa imponuje: gra w baseball, biega, jeździ na nartach, rowerze i nurkuje. Do basenu skacze z trampoliny: w dodatku tyłem, z przewrotem.

Starzej się, ale nie spiesz się do tego - mówi żartobliwie do swojej prawnuczki John Carter, który jest gwiazdą internetu. Filmiki z jego udziałem zdobyły wielką popularność, a fani nazwali go "najbardziej ekstremalnym dziadkiem na świecie".

John Carter na co dzień mieszka w mieście Trail w Kanadzie. Jak zapewnia, nie ma dnia, by nie uprawiał sportu. Jak jest sekret jego świetnej formy? 90-latek twierdzi, że od 50 lat pije... ocet jabłkowy. A kiedy czuje się zmęczony, po prostu odpoczywa i czeka aż wrócą mu siły. Staram się nie przemęczać - śmieje się.



Jak stał się popularnym youtuberem? Na pomysł filmików umieszczanych w sieci wpadł jego wnuk: I tak jakoś to dalej poszło. Ludzie pokochali dziadka.





Wideo youtube

BBC