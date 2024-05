Bolszewickiego przywódcę przywołano ze względu na to, że "głosząc hasła sprawiedliwości społecznej i rządów ludu, wprowadził w Rosji reżim totalitarny" - przekazuje Instytut.

"Świadomość skutków rządów Lenina i komunizmu sowieckiego - zbrodnie na masową skalę, powszechny ‘czerwony terror’ i tłumienie jakiejkolwiek wolności słowa i pluralizmu politycznego - jest stosunkowo słabo zakorzeniona w wielu zachodnich społeczeństwach" - podkreślono.

Tegoroczni "wyróżnieni"

Jednym z laureatów pierwszej edycji "Manipulenin" jest były niemiecki kanclerz Gerhard Schroeder. Polityk nazwał Putina "krystalicznym demokratą". To w trakcie jego rządów zaplanowano gazociąg Nord Stream. Schroeder po tym, jak przestał być kanclerzem, zasiadał w radach nadzorczych rosyjskich spółek.

Wasilij Nebenzia to z kolei stały przedstawiciel Rosji przy ONZ, który reprezentował ten kraj w kwietniu 2023 r., gdy Rosja stanęła na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ pomimo wojny w Ukrainie.

Kolejnym wyróżnionym zostało "kłamstwo katyńskie 2024". Chodzi o to, że w rocznicę zbrodni katyńskiej rosyjska FSB i agencja prasowa TASS stworzyły i opublikowały sfałszowane dokumenty rzekomo udowadniające, że zbrodni katyńskiej dokonali Niemcy. Co więcej, porównano ją do zbrodni dokonanych przez wojska rosyjskie w ukraińskiej Buczy, przedstawiając tę ostatnią jako rzekomą operację "fałszywej flagi", tj. przeprowadzoną przez siły Ukrainy.

"Compact Magazin" to niemieckie czasopismo sympatyzujące ze środowiskiem skrajnej prawicy i partią AfD, twierdzące, że Polska jest współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. W specjalnym wydaniu zatytułowanym "Zapomniana polska wina" czytamy, że "(...) polski szowinizm (był skierowany) nie tylko przeciwko Niemcom, ale także przeciwko Związkowi Radzieckiemu" i "odegrał niemałą rolę w wybuchu II wojny światowej".

Wśród laureatów znalazł się również sam rosyjski dyktator.