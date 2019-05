"Sześć szokujących rzeczy, których dowiedzieliśmy się z procesu lidera NXIVM" - czytamy na portalu BBC. Keith Raniere pomógł stworzyć rytuał, którego ofiarami były kobiety. Wynika to z nagrań, które pojawiły się w procesie groźnego amerykańskiego guru. "Niewolnice podczas inicjacji powinny całkiem nagie leżeć na stole" - czytamy w relacji New York Timesa. Kim jest ów Ranier? I czym jest NXIVM?

Na początku zeszłego roku założyciel NXIVM Keith Raniere został aresztowany w Meksyku ze swoją współpracowniczką amerykańską aktorką Allison Mack / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Na fotografii antybohatera seksualnego skandalu zamieszczonej w nowojorskim dzienniku widzimy pięćdziesięcioośmioletniego mężczyznę o inteligentnej twarzy, noszącego modne okulary, pasujące raczej do akademickiego intelektualisty niż zwyrodniałego erotomana, okrutnego drapieżnika. Na rysunku z sali sądowej wykonanym podczas jego procesu w sądzie federalnym w Brooklynie Keith Raniere siedzi sobie spokojnie na ławie oskarżonych ze splecionymi dłońmi, jakby nie obawiał się wyroku. Może to jednak tylko wrażenie. Nawet najlepsza kreska procesowego artysty, z których słyną Amerykanie, nie odda psychologii tak wyrachowanej postaci.



Keith Raniere oskarżony o stworzenie seksualnej sekty

Raniere, jak mówią prokuratorzy, uważał się za "najmądrzejszą, najbardziej etyczną osobę na świecie", porównując się do Einsteina i Gandhiego. A w rzeczywistości dokonywał prania mózgu i szantażował kobiety w swoim tajnym stowarzyszeniu. Jest oskarżony o stworzenie seksualnej sekty, rekrutowanie kobiet, by zmieniać je w swoje erotyczne niewolnice. Do jego haremu należały podobno hollywoodzkie aktorki i bogate dziedziczki. Omotał też syna byłego prezydenta Meksyku. Niektórzy zeznają przeciwko Raniere’owi.

NXIVM miał współpracować z ponad 16 000 osób

NXIVM (czytana jako "neksjum") to oficjalnie amerykańska firma od 1998 r. zajmująca się marketingiem z siedzibą w pobliżu Albany - stolicy stanu Nowy Jork. W swoim programie miała seminaria dotyczące rozwoju osobistego oraz zawodowego. Keith Raniere oferował szereg technik mających na celu samodoskonalenie. Do 2003 roku w zajęciach wzięło udział około 3700 osób, w tym podobno bizneswoman Sheila Johnson, Ana Cristina Fox, córka byłego prezydenta Meksyku Vicente Foxa, oraz aktorki Linda Evans, Grace Park i Nicki Clyne. Nxivm miał współpracować z ponad 16 000 osób i prowadzić centra w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku oraz w Ameryce Środkowej.

Bardzo ciekawy jest przypadek Sary Bronfman, córki Edgara Milesa Bronfmana - amerykańsko-kanadyjskiego przedsiębiorcy pochodzenia żydowskiego, filantropa i długoletniego prezesa Światowego Kongresu Żydów. W wieku 25 lat Sara została wprowadzona do piramidy Raniere’a przez przyjaciela rodziny. Według jego relacji Sara "desperacko szukała jakiegoś celu w swoim życiu. I znalazła go w NXIVM". Przeniosła się do stanu Nowy York, aby pracować jako osobista trenerka. Organizowała specjalne programy VIP-owskie dla firm, które zapewniały wyróżniającym się pracownikom specjalne szkolenia i coaching. Pięła się po szczeblach organizacji, aż we wrześniu 2018 r. wszczęto przeciw niej sprawę w Sądzie Najwyższym w Brooklynie. Oskarżono ją, że omotała emocjonalnie między innymi aktorkę Isabellę Martinez, aby potem zwyczajnie oszukać ją finansowo.

Pieniądze jednak nie płynęły tylko w jedną stronę. Intrygujące są też polityczne wątki. Na początku 2007 r. odnotowano szereg datków od uczestników NXIVM na pierwszą kampanię prezydencką Hillary Clinton. W sumie było to 29 900 USD. World Ethical Foundations Consortium, organizacja założona wspólnie przez Raniere’a i siostry Bronfman, miała sponsorować wizytę Dalajlamy w Albany. Duchowy przywódca Tybetańczyków przemawiał w Albany's Palace Theatre w maju 2009 r. Jednak zaprzeczył, by wziął za to pieniądze. "Ani Jego Świątobliwość Dalajlama, ani Fundacja Dalajlamy nigdy nie otrzymali miliona dolarów w związku z pojawieniem się w Albany" - napisano w komunikacie.

"Ceremonia hołdu" dla Keitha Raniere’a

The Hollywood Reporter ujawnił, że Raniere przyjął tytuł" Vanguard "z ulubionej gry zręcznościowej z okresu dzieciństwa, w której niszczenie wrogów zwiększało własną moc. I najwyraźniej powiększał swój "power". Co roku w sierpniu członkowie NXIVM - zwani "Nixians" - wydawali 2000 USD a nawet więcej, aby w Silver Bay w Nowym Jorku obchodzić przez tydzień urodziny pana Raniere. Były członek sekty zeznał, że elementem święta była "ceremonia hołdu" dla Keitha Raniere’a. Obchody, określane "Tygodniem Vanguarda", podobno przyciągały wyznawców z USA i Kanady. "To było trochę jak letni obóz dla dorosłych" - mówił jeden z nich. Wydarzenie to, skupione wokół urodzin pana Raniere'a w dniu 26 sierpnia, odzwierciedlało charakter organizacji całkowicie oddanej swojemu przywódcy i zaspokajającej jego różne żądania. Jak potrafił to osiągnąć. Na czym polegała ta jego charyzma?

Szkolenie NXIVM było tajemnicą handlową, podlegało umowom o zachowaniu poufności. W 2003 r. organizacja pozwała Ross Institute, zarzucając mu naruszenie praw autorskich za opublikowanie fragmentów firmowego podręcznika w trzech krytycznych artykułach opublikowanych na stronie internetowej. Krytyczne teksty określały to szkolenie "drogim praniem mózgu ". Podręcznik udostępniła Stephanie Franco, która podpisała umowę o nieujawnianiu informacji na temat książki ze schematem działań. NXIVM złożyło pozwy zarówno w Nowym Jorku, jak i New Jersey, ale oba zostały później oddalone.



Raniere twierdzi uparcie, że "główny nacisk w swoim przedsięwzięciu kładł na to, aby ludzie doświadczali więcej radości w swoim życiu". Jednak ten "coaching" był tylko przykrywką. Tak naprawdę była to platforma rekrutacyjna dla tajnego stowarzyszenia nazywanego "DOS" lub "The Vow" ("Przyrzeczenie"), w którym kobiety były znakowane za pomocą tatuaży i zmuszane do seksualnego niewolnictwa. Jedną z ofiar była piętnastolatka.



Zniewolił od 15 do 20 kobiet

"DOS" to akronim złowieszczego łacińskiego wyrażenia Dominus Obsequious Sororium czyli Pan Służalczych Sióstr (w bardziej dosadnej wersji: Treser Wiernych Suk). Specjalny agent FBI, Michael Lever, oświadczył pod przysięgą, że Keith Raniere zniewolił od 15 do 20 kobiet, które wymieniał, by utrzymywać z nimi stosunki seksualne. Jednak ta liczba może być znacznie wyższa. Tym "wybrankom" nie wolno było uprawiać seksu z nikim innym niż z Ranierem, musiały też w tajemnicy utrzymywać charakter relacji łączących je ze swym panem i władcą. A jednak nie udało się zachować wszystkiego w sekrecie.

Na początku zeszłego roku założyciel NXIVM Keith Raniere został aresztowany przez FBI w Meksyku ze swoją współpracowniczką, urodzoną w Niemczech amerykańską aktorką Allison Mack, która występowała w serialu młodzieżowym "Tajemnice Smallville". Proces Raniere’a rozpoczął się 7 maja.

O mrocznej stronie sekty

Wyszło na jaw, że NXIVM miał schemat piramidy, trudnił się handlem ludźmi i uprawiał kult seksu. W artykule z 2010 r. opublikowanym w Times Union dawni coache, trenerzy osobiści, scharakteryzowali swoich byłych uczniów jako "zdobycze". Ofiary były wykorzystywane seksualnie przez Raniere’a. Kristin Keeffe, jego długoletnia partnerka i matka jego dziecka, opuściła grupę w 2014 r. i określiła go jako niebezpiecznego osobnika. "Najgorsze informacje o NXIVM są prawdziwe" - przyznała Keeffe.

Pierwszy o mrocznej stronie sekty doniósł New York Times w październiku 2017 r. Gazeta opisała szczegóły dręczenia kobiet w Dominus Obsequious Sororium. "Niewolnice" były oznaczane inicjałami Raniere’a i Mack, karane cieleśnie przez swoich "panów" i "mistrzów". A jako zabezpieczenie przed ucieczką, depozyt służący do szantażu, służyły kolekcje nagich zdjęć, pornograficzne filmy lub inne kompromitujące materiały i informacje.



O tatuowaniu ofiar opowiedziała Sarah Edmondson, kanadyjska aktorka, która była uczestniczką "szkoleń" od 2005 roku. Przyznała, że opuściła NXIVM po tym, jak Allison Mack wprowadziła ją do DOS w domu w Albany. Edmondson opisała, że nagie uczestniczki rytuału miały przepaski na oczach. Były przytrzymywane przez Mack i trzy inne kobiety i tatuowane przez doktor Danielle Roberts przy użyciu pióra kauteryzującego, przyrządu z laserową końcówką. Tatuaż był wykonywany na biodrze, pod linią bielizny, żeby kobiety mogły nadal bez problemu nosić kostiumy kąpielowe i nie wystawiać się na wścibskie spojrzenia. Ofiary nie wiedziały, że są znaczone inicjałami Mack i Raniere’a. Mówiono im coś o symbolu czterech żywiołów. Miała to być ziemia, woda, powietrze i pióro jako nośnik ognia.



"To jest horyzont, a to oznaczenie powietrza. Tutaj są góry i ziemia. Chodzi o naszą moc i jedność. Ziemia to kobieta i tym podobne bzdety" - opowiadała Edmondson. Po ceremonii żaliła się, że tatuaż był za duży, ale zażalenie zostało oddalone, a zamiast tego poproszono ją o pomoc przy tatuowaniu innej dziewczyny. Ból jak przy porodzie, swąd spalonego ciała, którego bez masek ciężko znieść, czterdzieści pięć minut gehenny, przy jednoczesnej głośnej lekturze "świętych" tekstów o zaangażowaniu i honorze, a po zakończeniu inicjacji wspólne zdjęcie, "pamiątkowa" grupowa fotografia ukazująca symboliczne tatuaże. Kobiety musiały wyglądać na szczęśliwe i zadowolone. Cała ceremonia była rejestrowana na wideo. Wędrowała do archiwum. Podczas procesu obrońca Raniere'a stwierdził, że kobiety dobrowolnie brały w tym wszystkim udział.

Była ofiara seksualnej sekty, niejaka Daniela, zeznała, że była przygotowywana do związku z Ranierem aż skończyła 18 lat, po to by mógł jej odebrać dziewictwo. Kiedy miała 16 lat, Daniela i jej krewni przeprowadzili się z Meksyku do USA po tym, jak dowiedzieli się o NXIVM. Sześcioosobowa rodzina zamieszkała w dwupokojowym mieszkaniu w Albany w stanie Nowym Jorku i rozpoczęła program osobistego treningu. "Nigdy wcześniej się nie całowałam i nie kochałam się z nikim"- zeznała Daniela w sądzie. Nie postrzegała Keitha jako potencjalnego kochanka, ale zauważyła, że w subtelny sposób zaczął z nią flirtować. W czasie obchodów Tygodnia Vangarda, ich relacja "zaczęła ewoluować w kierunku seksu". Raniere zaczął otwarcie mówić o tym, że zamierza skonsumować związek z Danielą, kiedy ukończy ona 18 lat. Zaznaczył jednak, że najpierw będzie musiała schudnąć, aby dostosować się do jego preferencji. "Powiedział, że nie może się dzielić swoją seksualną energią z kimś z nadwagą" - zeznała Daniela. Kiedy stała się pełnoletnia, Keith zadzwonił do niej i oznajmił, że "już czas". Później zaprowadził nastolatkę do swego biura, aby pozbawić ją dziewictwa.



Daniela zeznała, że została potem zmuszona do regularnego uprawiania z nim seksu oralnego, często więcej niż raz dziennie. Jedna z sióstr Daniela miała dziecko z Ranierem, a inna - piętnastoletnia - była ofiarą w sprawie przeciwko guru NXIVM dotyczącej pornografii dziecięcej. Wielokrotnie zmuszał obydwie do uprawiania z nim seksu grupowego. "Płakałyśmy cały czas"- stwierdziła Daniela. Podczas procesu wyszło na jaw, że ona sama przez dwa lata była zamknięta w sypialni tylko dlatego, że przybrała na wadze i poprosiła o spotkanie z innym mężczyzną. "Miała schudnąć, a zamiast tego utyła" - miał się wyrazić lider kultu.



Ostatecznie Daniela postanowiła wrócić do Meksyku, nawet jeśli oznaczało to, że nigdy więcej nie zobaczy jej rodziny, tylko po to, by wydostać się z izolatki. Nic dziwnego, bo oprócz zniewolenia płciowego musiała poddawać się głodowej diecie - 500 do 800 kalorii na dobę, tylko dlatego, że jej oprawca lubił "kobiety-wieszaki". Afera NXIVM to nie jest jednak wymysł dziennikarzy głodnych tanich sensacji. Skandal obnaża mroczne strony organizacji głoszących szlachetne hasła.