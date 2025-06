Gazociąg Nord Stream 2 był błędem - przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas czwartkowego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. W trakcie rozmów w Gabinecie Owalnym obaj przywódcy odnieśli się do kontrowersyjnego projektu energetycznego, który przez lata dzielił Berlin i Waszyngton.

Donald Trump, Friedrich Merz / WILL OLIVER / PAP

Prezydent USA powołał się na nałożone przez niego sankcje wobec gazociągu podczas jego pierwszej kadencji jako przykład, że jest twardy wobec Rosji. W pewnym momencie niemiecki kanclerz wtrącił, że "to (NordStream) był błąd". Trump odpowiedział:

To był błąd, bo mówiłem Angeli (Merkel - przyp. red.): no, czekaj, wydajemy tyle pieniędzy, żeby was bronić przed Rosją, a ty dajesz Rosji miliardy dolarów miesięcznie. Co to za układ? Ale powiedziałeś to lepiej niż ktokolwiek inny - stwierdził.