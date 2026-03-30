Rowery miejskie dla kobiet to wygodne i stylowe rozwiązanie do codziennego przemieszczania się po mieście. Ergonomiczne ramy, komfortowe siodełka oraz praktyczne wyposażenie sprawiają, że jazda jest przyjemna i nie wymaga dużego wysiłku. Zapraszamy do lektury naszego zestawienia - wybierz swój nowy rower!

Rower miejski Indiana Moena S1B 28"

+ Solidna i pewna obsługa to zasługa jednobiegowego napędu

+ Klasyczna geometria ramy ułatwia wsiadanie i zsiadanie

+ Wbudowane oświetlenie LED

Indiana Moena S1B to damski rower miejski zaprojektowany z myślą o wygodnej i bezproblemowej jeździe po mieście. Konstrukcja ramy została obniżona, co ułatwia wsiadanie oraz zwiększa komfort użytkowania podczas codziennych dojazdów. Jednobiegowy napęd sprawia, że obsługa roweru jest bardzo intuicyjna, a jazda nie wymaga zmiany przełożeń. Model wyposażono w koła o średnicy 28 cali, które zapewniają płynne poruszanie się po asfaltowych drogach oraz ścieżkach rowerowych. Komfort jazdy zwiększa szerokie siodełko oraz odpowiednio wyprofilowana kierownica umożliwiająca utrzymanie wyprostowanej pozycji. Rower posiada również praktyczne dodatki takie jak bagażnik, błotniki oraz oświetlenie, które ułatwiają codzienne użytkowanie. Całość utrzymana jest w klasycznym stylu, który dobrze wpisuje się w miejski charakter jazdy.

Rower miejski Indiana Moena S3B

+ Trzystopniowa przerzutka umożliwia lepsze dopasowanie tempa jazdy

+ Komfortowa pozycja podczas jazdy dzięki ergonomicznej konstrukcji

+ Wygodne, szerokie siodełko

Indiana Moena S3B to damski rower miejski zaprojektowany dla osób, które oczekują większej wszechstronności podczas codziennych przejazdów. Model został wyposażony w trzybiegowy napęd, który pozwala dostosować tempo jazdy do warunków na drodze, co jest szczególnie przydatne podczas pokonywania niewielkich wzniesień. Konstrukcja ramy zapewnia wygodną pozycję podczas jazdy, a odpowiednio wyprofilowana kierownica umożliwia komfortowe prowadzenie roweru. Koła o średnicy 28 cali zapewniają płynną jazdę oraz dobrą stabilność.

Rower miejski Indiana Moena S7B 28"

+ Siedmiobiegowa przekładnia zapewnia dużą elastyczność jazdy

+ Bardzo komfortowe siodełko dostosowane do dłuższych tras

+ Wysoki poziom wyposażenia fabrycznego to jednorazowa inwestycja

Indiana Moena S7B to damski rower miejski zaprojektowany z myślą o użytkowniczkach, które oczekują komfortu oraz większych możliwości podczas jazdy. Model wyposażono w siedmiobiegowy napęd, który pozwala łatwo dopasować przełożenie do aktualnych warunków na drodze. Dzięki temu jazda jest bardziej komfortowa zarówno na płaskich odcinkach, jak i podczas pokonywania lekkich wzniesień. Konstrukcja ramy została zaprojektowana tak, aby zapewnić wygodną i wyprostowaną pozycję podczas jazdy. Koła o średnicy 28 cali gwarantują płynne toczenie się roweru oraz stabilność na miejskich nawierzchniach.

Rower miejski Indiana Moena A3B 26"

+ Kompaktowy rozmiar kół (26 cali) ułatwia łatwe manewrowanie w mieście

+ Lekka konstrukcja (14 kg) zwiększa wygodę użytkowania i przechowywania

+ 3 biegi Shimano oznaczające łatwe pokonywanie wzniesień

Indiana Moena A3B to damski rower miejski zaprojektowany z myślą o użytkowniczkach, które cenią sobie zwrotność i wygodę podczas jazdy po mieście. Model wyposażono w koła o średnicy 26 cali, które sprawiają, że rower jest bardziej mobilny i łatwiejszy w prowadzeniu na wąskich uliczkach oraz ścieżkach rowerowych. Trzybiegowy napęd pozwala dostosować tempo jazdy do warunków na drodze, co zwiększa komfort użytkowania. Konstrukcja ramy została zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwe wsiadanie oraz wygodną pozycję podczas jazdy. Rower posiada także praktyczne wyposażenie w postaci bagażnika oraz błotników, które zwiększają jego funkcjonalność podczas codziennych przejazdów. Modny kolor cappuccino nadaje jednośladowi eleganckiego i uniwersalnego wyglądu.

Rower miejski Indiana Moena A7B

+ Bardzo szeroki zakres przełożeń (7) umożliwiający jazdę w różnych warunkach

+ Wbudowany bagażnik

+ Wygodne siodełko to wysoki komfort jazdy nawet podczas dłuższych tras

Indiana Moena A7B to damski rower miejski zaprojektowany dla osób, które oczekują zarówno wygody, jak i większych możliwości podczas codziennej jazdy. Model wyposażono w siedmiobiegowy napęd, który pozwala precyzyjnie dopasować przełożenie do aktualnych warunków na trasie. Takie rozwiązanie pozwala cieszyć się komfortową jazdą zarówno w trudnym terenie, jak i po stabilnych podłożach. Koła o średnicy 26 cali zapewniają dobrą zwrotność, a jednocześnie umożliwiają płynną jazdę po wszelkich nawierzchniach. Konstrukcja ramy została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkowania oraz łatwym wsiadaniu na rower.

