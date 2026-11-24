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19-letni Ali Kadyrow, syn przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, miał otrzymać serbskie obywatelstwo - poinformowała bałkańska redakcja Radia Wolna Europa. Według Fundacji Walki z Korupcją decyzję w tej sprawie podjął rząd w Belgradzie w lipcu 2025 roku.

Jak ustaliła rosyjska Fundacja Walki z Korupcją (FBK), założona przez Aleksieja Nawalnego, syn czeczeńskiego przywódcy otrzymał serbski paszport jako Ali Ramzanowicz Musajew.

Decyzja serbskiego rządu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym. W dokumencie jako imię ojca osoby, która otrzymała obywatelstwo, wskazano Ramzana.

FBK podkreśliła, że poza nazwiskiem dane zawarte w decyzji odpowiadają informacjom dotyczącym Alego Kadyrowa. Niezależny rosyjski portal Agientstwo podał, że 19-latek miał wcześniej formalnie zmienić nazwisko w Czeczenii na Musajew.

W październiku Unia Europejska wezwała Serbię do zakończenia praktyki przyznawania obywatelstwa w procedurze przyspieszonej lub uproszczonej obywatelom państw, które - w ocenie Wspólnoty - mogą stwarzać ryzyko w obszarze bezpieczeństwa lub nielegalnej migracji. Wśród wskazywanych krajów znalazła się Rosja.

Serbia jest państwem kandydującym do Unii Europejskiej, ale nie należy ani do UE, ani do strefy Schengen.

Ponad sto podróży prywatnymi samolotami

Według ustaleń Fundacji Walki z Korupcją Ali Kadyrow miał ponad sto razy podróżować za granicę pod nazwiskiem Musajew. Organizacja podała, że korzystał niemal wyłącznie z prywatnych samolotów, a najczęstszym kierunkiem jego podróży był Dubaj.

FBK twierdzi również, że z nazwiska Musajew korzystają podczas zagranicznych podróży także inni członkowie rodziny Ramzana Kadyrowa: jego dwaj synowie, córka oraz żona.

Serbskie obywatelstwo umożliwia posiadaczowi paszportu podróżowanie bez wiz do państw strefy Schengen w ramach zasad krótkiego pobytu.

Fundacja Walki z Korupcją zwróciła się do władz Serbii o anulowanie obywatelstwa przyznanego synowi czeczeńskiego przywódcy - podało Radio Wolna Europa.

Z wcześniejszej analizy tej redakcji wynika, że od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku ponad 300 obywateli Rosji otrzymało serbskie obywatelstwo w przyspieszonym trybie, na podstawie decyzji rządu.