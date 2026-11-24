RMF24

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejmuje działania wobec dezinformacji, jeśli uderza ona w bezpieczeństwo państwa lub stoją za nią obce służby. Policja natomiast - gdy dochodzi do naruszenia prawa.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował podczas niedzielnej konferencji, że nie można wykluczyć zatrzymań w związku z wprowadzaniem fałszywych informacji do sieci, po naruszeniu w ubiegły piątek polskiej przestrzeni powietrznej.

Te wszystkie nieprawdziwe informacje, ich wytwarzanie, zawsze jest zgłaszane do ABW, do policji i służb odpowiedzialnych za ewentualne złamanie prawa. I tak jak były zatrzymania po sytuacji związanej z wprowadzaniem fałszywych informacji do sieci po akcie terroryzmu w Krakowie, tak teraz też nic nie można wykluczyć - powiedział Gawkowski.

To nie ten dron. Wystarczyło 15 minut, by fałszywe zdjęcie obiegło internet Na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wczoraj został znaleziony rosyjski dron. To jedna z najnowszych wersji rosyjskiego bezzałogowca typu Gerbera. W internecie szybko zaczęło krążyć zdjęcie maszyny. Okazało się jednak, że było…

Polska Agencja Prasowa zwróciła się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendy Głównej Policji z prośbą o informację, w jakich okolicznościach rozpowszechnianie w sieci fałszywych informacji może stać się przedmiotem zainteresowania tych służb.

Zespół prasowy ABW poinformował, że agencja realizuje zadania określone w art. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Obejmują one m.in. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny. Jak podkreślono, samo rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w internecie nie stanowi automatycznie przedmiotu zainteresowania ABW.

Znaczenie ma przede wszystkim charakter takich działań, ich skala, cel oraz ewentualny związek z zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dezinformacja może być elementem działań obcych służb specjalnych, operacji wpływu lub innych skoordynowanych działań wymierzonych w bezpieczeństwo i stabilność państwa - informuje ABW.

W takich przypadkach - według oświadczenia - ABW podejmuje działania w granicach ustawowych kompetencji, czyli m.in. rozpoznaje zagrożenia, analizuje dostępne informacje, a także weryfikuje sygnały o możliwej aktywności obcych służb oraz wdraża działania zapobiegawcze.

„Ukrainki odbierają Polkom mężów”, „UE żąda mobilizacji kobiet”. Te mity mają konkretny cel Unia Europejska żąda mobilizacji Ukrainek - to fake news i przykład dezinformacji, za którym stoi prawdopodobnie rosyjski wywiad. Ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji zbadało, że tego typu kłamstwa pojawiają się w infosferze…

Z kolei naczelnik wydziału prasowo-informacyjnego KGP kom. Lucyna Rekowska podkreśliła, że dezinformacja sama w sobie nie jest przestępstwem, natomiast policja podejmuje czynności, gdy określone działanie może naruszać przepisy prawa. Chodzi zarówno o przestępstwa, jak i wykroczenia.

Pochwalili zamach w Krakowie. Kolejne osoby zatrzymane Małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn, którzy publicznie pochwalali zamach terrorystyczny, do jakiego doszło 7 listopada w Krakowie. Zatrzymani, w wieku 33 i 50 lat, zostali przekazani do prokuratury, gdzie prowadzone są…

Pierwszym działaniem jest oczywiście weryfikacja pojawiających się informacji pod kątem naruszenia prawa, np. organizowanie fałszywych zbiórek.

Zdarzają się również przypadki celowego rozpowszechniania w przestrzeni medialnej nieprawdziwych informacji, których celem jest wywołanie reakcji służb, a nawet sparaliżowania ich np. fałszywe alarmy - wyjaśniła.

Po zamachu na Rynku Głównym Krakowie, do którego doszło 7 listopada, policja zatrzymała 11 osób w związku z internetowymi wpisami. Jak poinformował wówczas rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek te osoby miały dopuszczać się przestępstw, mających na celu wychwalanie czy gloryfikowanie zabójstwa w Krakowie.

Wpisy często miały także sugerować, że może dojść do innych tego typu zdarzeń, także w Warszawie 11 listopada. Wprowadzały nie tylko opinię publiczną w błąd, ale wręcz wywoływały fale paniki - zauważył.

Dezinformacja. Czym jest i dlaczego tak łatwo dajemy się na nią nabrać?

Dezinformacje jest groźna dlatego, że dużo trudniej ją zdemaskować niż kłamstwo, fake news. To nie w pełni fałszywa lub wprowadzająca w błąd informacja, a coś, co jest bardzo prawdopodobne. Najczęściej punktem wyjścia do zafałszowanego obrazu jest prawdziwe zdarzenie. Są to więc zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu treści, które de facto odwracają punkt widzenia.

Czemu służy dezinformacja i dlaczego tak często wykorzystywana jest np. przez Rosję? Ma ona wzbudzać emocje, wpływać na opinię publiczną, decyzje ludzi i przez to na przebieg wydarzeń. Ma doprowadzić przede wszystkim do podziału, a więc polaryzacji i konfliktów w danym społeczeństwie. Dezinformacja jest jednym z najważniejszych, najgroźniejszych, najtańszych i najbardziej skutecznych narzędzi wojny hybrydowej.

