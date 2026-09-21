99,85 proc. poparcia. Ramzan Kadyrow wygrywa wybory w Czeczenii

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Choć może wydawać się to niemożliwe, Ramzan Kadyrow poprawił swój wynik z poprzednich wyborów na przywódcę Republiki Czeczeńskiej. Według informacji podawanych przez „Chechenya Today” uzyskał poparcie na poziomie 99,85 proc. wobec 99,7 proc. w poprzednim głosowaniu.

Czeczeńskie media podają, że Ismaił Denilchanow, przewodniczący Izby Społecznej Republiki Czeczeńskiej i kandydat partii Sprawiedliwa Rosja, otrzymał 0,05 proc. głosów. Chalid Nakajew, poseł do parlamentu Czeczenii i kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, otrzymał 0,05 proc.

Głosowanie zakończyło się w niedzielę. Po zamknięciu lokali odbyły się pokazy fajerwerków. W ciągu trzech dni mieszkańcy republiki wybierali przywódcę Republiki Czeczeńskiej, deputowanych do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, Parlamentu Republiki Czeczeńskiej, Dumy Miejskiej w Groznym oraz deputowanych w 15 rejonach miejskich.

Kadyrow pochwalił obywateli za wysoką frekwencję. „Jestem wdzięczny naszym obywatelom za ich wysoki poziom zaangażowania, odpowiedzialną postawę i okazane zaangażowanie obywatelskie. Cieszy mnie, że nasze społeczeństwo nie stoi z boku i rozumie swoją rolę w życiu regionu” – zaznaczył w oświadczeniu, jakie przytacza Grozny TV.

To Putin wskazał Kadyrowa na przywódcę Czeczenii

Ramzan Kadyrow rządzi Czeczenią nieprzerwanie od 2007 roku. Jak podaje Ośrodek Studiów Wschodnich, jego kariera polityczna była możliwa dzięki pozycji ojca, Achmata Kadyrowa — muftiego wywodzącego się z Bienoj, jednego z największych czeczeńskich tejpów, czyli tradycyjnych struktur terytorialno-rodowych. Achmat Kadyrow stanął na czele republiki w 2000 roku, po zawarciu porozumienia z Kremlem. W zamian za polityczne i finansowe wsparcie zobowiązał się do lojalności wobec Moskwy oraz zwalczania separatyzmu i radykalnego islamu.

Po śmierci ojca w zamachu bombowym w 2004 roku Ramzan Kadyrow został wskazany przez Władimira Putina jako jego następca. Najpierw pełnił funkcję premiera, a w 2007 roku objął stanowisko prezydenta Czeczenii. Obecnie jest jej „przywódcą”.

Moskwa finansowo wspiera Kadyrowa

Pozycja Kadyrowa opiera się na bezpośredniej relacji z Putinem, federalnych transferach finansowych oraz własnych strukturach siłowych. W 2024 roku Czeczenia otrzymała z budżetu centralnego około 121 mld rubli, czyli około 1,3 mld dolarów. Środki te stanowiły około 82 proc. dochodów budżetowych republiki.

Formalnie podległe rosyjskim resortom federalnym oddziały Kadyrowa zachowują w praktyce znaczną niezależność. Ich liczebność po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę wzrosła do ponad 20 tys. ludzi. Czeczeńskie jednostki walczyły wcześniej w Donbasie i Syrii, a po 2022 roku zostały skierowane także na front ukraiński.

Co ze zdrowiem czeczeńskiego przywódcy?

Od kilku lat pojawiają się doniesienia o poważnej chorobie Kadyrowa. Wymieniano między innymi niewydolność nerek i martwicze zapalenie trzustki. Od 2023 roku zauważalne jest ograniczenie publicznej aktywności przywódcy: Kadyrow częściej bierze urlopy, rzadziej występuje publicznie, a część rutynowych spotkań przekazuje podwładnym.

Rosyjskie i zagraniczne media informowały także o jego pobytach w klinikach w Groznym, Moskwie i Dubaju oraz o rzekomych dializach. Sam Kadyrow zaprzecza, że jest poważnie chory.

Szykowany na następcę Kadyrowa ma być syn Ramzana, Adam. Problemem jest jednak jego wiek – ma on 18 lat. Ponadto Adam w styczniu uczestniczył w poważnym wypadku. Najstarszym dzieckiem Ramzana jest córka, ale z racji kulturowych nie jest realną kandydatką. W przypadku nagłego odejścia Kadyrowa konieczne mogłoby się więc okazać powołanie tymczasowego przywódcy lub regenta. To mogłoby oznaczać walkę różnych frakcji.