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Liczący 385 metrów PIF Tower w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyskiej, został we wtorek trafiony podczas ataku na dzielnicę finansową - poinformowali świadkowie, cytowani przez agencję AFP. Obrona cywilna podała, że 11 osób zostało rannych. Za atakiem stoją najpewniej Huti.

Według świadków, których cytuje AFP, uderzenie trafiło w ten sam wieżowiec, który został uszkodzony podczas ataku Hutich w zeszłym tygodniu.

„Jedna z wież celem tchórzliwego ataku terrorystycznego”

Zamknęli ulice i zabronili ludziom poruszania się oraz wchodzenia do tej strefy - powiedział agencji pracownik ewakuowanej restauracji. Dodał, że sytuacja została już opanowana.

Jeden z mieszkańców przekazał, że pojazd wyposażony w głośniki wzywał przechodniów w dzielnicy biznesowej do schronienia się. Według świadków policja zablokowała również dostęp do części kompleksu.

Władze Arabii Saudyjskiej, walczące z proirańskimi rebeliantami Huti, potwierdziły atak. Nie ujawniono jednak, który budynek został trafiony.

„Jedna z wież centrum finansowego stała się celem tchórzliwego ataku terrorystycznego” - oświadczył na platformie X rzecznik koalicji rządzącej Turki al-Malki. Dodał, że służby pracują na miejscu zdarzenia.

Huti nie skomentowali dotąd doniesień o ataku.

Już w czwartek ten sam 80-kondygnacyjny budynek został uszkodzony w ataku Hutich, w którym według służb wybite zostały okna na kilku piętrach. Nie odnotowano wówczas ofiar.

Najwyższy wieżowiec w Rjadzie

385-metrowy PIF Tower to najwyższy wieżowiec w Rijadzie. Jest siedzibą saudyjskiego państwowego funduszu majątkowego. W tej samej dzielnicy finansowej na początku listopada odłamki pocisków wystrzelonych przez Huti uszkodziły również wieżowiec należący do koncernu naftowego Aramco.

Dzielnica finansowa Króla Abdullaha (KAFD) należy do najważniejszych projektów programu „Wizja 2030” i skupia kluczowe instytucje finansowe Arabii Saudyjskiej. Od miesięcy, podobnie jak inne strategiczne obiekty Arabii Saudyjskiej, pozostaje celem nasilonych ataków rakietowych i dronowych przeprowadzanych przez wspieranych przez Iran rebeliantów Huti, przeciwko którym Rijad wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu.