RMF24

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew znów grozi - tym razem Armenii. Jeden z głównych „jastrzębi” Kremla ostrzega, że zmiana kierunku polityki zagranicznej może mieć dla niej negatywne konsekwencje.

Dmitrij Miedwiediew w rozmowie z irańskim państwowym nadawcą radiowo-telewizyjnym (IRIB) ocenił, że obecne władze Armenii zdecydowały się zmienić kierunek rozwoju państwa. Odniósł się w ten sposób do planów przystąpienia Erywania do Unii Europejskiej.

Stwierdził, że nie doprowadzi to do „niczego dobrego”. Najgorsze, co może przydarzyć się Armenii, to jej przekształcenie się w nową Ukrainę - powiedział, cytowany przez agencję TASS.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oskarżył też państwa, których nazw nie wymienił, o próbę destabilizacji sytuacji na Kaukazie Południowym. Jako przykład wskazał Gruzję i jej wcześniejsze aspiracje wejścia do NATO, co ostatecznie „doprowadziło do konfliktu”. Według niego podobny mechanizm ma być obecnie stosowany przez Zachód wobec Armenii.

Są oficjalne wyniki wyborów w Armenii. Moskwa nie ma się z czego cieszyć Ogłoszono oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Armenii. Wygrała Umowa Społeczna, partia Nikola Paszyniana, premiera kraju. Zdobyta większość pozwoli mu na stworzenie samodzielnego rządu. Drugie miejsce zajął sojusz Silna Armenia, a trzecie…

Rosja nie jest już „strategicznym partnerem” Armenii

Wypowiedź Dmitrija Miedwiediewa wpisuje się w narastające napięcie między Moskwą a Erywaniem. W marcu 2025 roku parlament Armenii uchwalił ustawę o rozpoczęciu procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Rzecz jasna wywołało to gniew Moskwy, która oświadczyła, że jednoczesne członkostwo w europejskiej Wspólnocie i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jest niemożliwe.

Prezydent Rosji Władimir Putin domagał się, aby Erywań przeprowadził referendum w celu podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie. W odpowiedzi premier Armenii Nikol Paszynian stwierdził, że przeprowadzenie referendum przed uzyskaniem przez kraj statusu kandydata do członkostwa w UE jest bezcelowe, ponieważ obywatele musieliby wybierać między Euroazjatycką Unią Gospodarczą a alternatywą, która obecnie nie istnieje. Dodał przy tym, że Armenia nie uważa już Rosji za „strategicznego partnera”.

Później szef armeńskiego rządu publicznie zwrócił uwagę rosyjskiemu przywódcy na panującą w Armenii demokrację i brak blokady internetu, po czym Rosja nałożyła ograniczenia na dostawy szeregu produktów z Armenii, w tym alkoholu, warzyw, owoców, ryb, mleka i kwiatów.