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Od 21 listopada za ignorowanie czerwonego światła czy omijanie półrogatek grozi utrata prawa jazdy na trzy miesiące. Nowe przepisy mają ukrócić brawurę na torach, która w ostatnich latach doprowadziła do dziesiątek tragicznych wypadków. Poznaj pełną listę wykroczeń objętych zaostrzonymi karami.

Od dziś zaczynają obowiązywać nowe, bardziej rygorystyczne regulacje dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Policjanci będą mogli zatrzymać prawo jazdy na trzy miesiące za cztery konkretne wykroczenia, które stwarzają szczególne zagrożenie na torach.

Za jakie wykroczenia grozi utrata prawa jazdy?

Nowe przepisy obejmują cztery sytuacje, w których kierowca może stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów:

Wjazd na czerwonym świetle – dotyczy sytuacji, w której kierowca ignoruje czerwony sygnał na sygnalizatorze, w tym także migające czerwone światła.

– dotyczy sytuacji, w której kierowca ignoruje czerwony sygnał na sygnalizatorze, w tym także migające czerwone światła. Wjazd podczas opuszczania lub podnoszenia rogatek – kierowcy nie mogą wjeżdżać na przejazd, gdy rogatki zaczynają się opuszczać lub nie zakończył się jeszcze proces ich podnoszenia.

– kierowcy nie mogą wjeżdżać na przejazd, gdy rogatki zaczynają się opuszczać lub nie zakończył się jeszcze proces ich podnoszenia. Omijanie opuszczonych zapór lub półzapór – niedozwolone jest objeżdżanie zamkniętych rogatek czy półzapór, by przedostać się na drugą stronę torowiska.

– niedozwolone jest objeżdżanie zamkniętych rogatek czy półzapór, by przedostać się na drugą stronę torowiska. Wjazd bez możliwości kontynuowania jazdy – kierowca nie może wjechać na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca na bezpieczne opuszczenie torów.

W każdym z tych przypadków policjant będzie uprawniony do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem na okres trzech miesięcy.

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Tragiczne statystyki i przyczyny wypadków na przejazdach kolejowych

Pociąg, ze względu na swoją masę i długość drogi hamowania, nie jest w stanie zatrzymać się natychmiast. Maszynista, widząc przeszkodę na torach, często nie ma szans zareagować na czas. W efekcie zderzenia samochodu z pociągiem kończą się zwykle tragicznie – dla kierowców i pasażerów. Po takim wypadku ruch zarówno pociągów na danej trasie, jak i samochodów w ruchu drogowym może zostać wstrzymany nawet na wiele godzin.

Z danych dotyczących wypadków na przejazdach kolejowych wynika, że problem jest poważny. W 2024 roku na polskich przejazdach doszło do 39 wypadków, w których zginęły 23 osoby. Rok później liczba zdarzeń wzrosła do 51, a śmierć poniosło 27 osób. Do końca października 2026 roku odnotowano już 42 wypadki, w których życie straciło 19 osób, a 49 zostało rannych.

Najczęstsze przyczyny tych zdarzeń to ignorowanie znaku STOP, wjeżdżanie pod zamykające się rogatki, omijanie półrogatek oraz wjazd na tory bez możliwości natychmiastowego opuszczenia przejazdu.

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Jak zachować się w przypadku awarii na przejeździe kolejowym?

W sytuacji, gdy pojazd stanie (na przykład z powodu awarii – red.) na przejeździe kolejowo-drogowym, najważniejsze jest zachowanie spokoju. Kierowca i pasażerowie powinni jak najszybciej opuścić samochód. Kolejnym krokiem jest skorzystanie ze specjalnej Żółtej Naklejki PLK, która znajduje się:

Na przejazdach z rogatkami – po wewnętrznej stronie rogatek, na obudowie napędu,

Na przejazdach bez rogatek – na tylnej powierzchni znaku Krzyż św. Andrzeja.

Na naklejce znajduje się indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu oraz numer alarmowy 112. Po zgłoszeniu sytuacji operatorowi należy podać dziewięciocyfrowy numer z naklejki, by służby mogły szybko zlokalizować miejsce i wstrzymać ruch pociągów, jeśli to konieczne.