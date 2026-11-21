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Choć znaki D-3 i C-5 na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, ich znaczenie jest zupełnie różne. Pomyłka może skutkować nie tylko mandatem, ale też stworzeniem zagrożenia na drodze.

Na polskich drogach nie brakuje znaków, które mogą wprowadzać w błąd nawet doświadczonych kierowców. Pomyłki często dotyczą znaków D-3 i C-5 - oba mają niebieskie tło i białą strzałkę skierowaną do góry. Jednak różnią się kształtem i, co najważniejsze, przekazują zupełnie inne informacje. Skupienie się wyłącznie na symbolu strzałki to błąd, który może skutkować groźną sytuacją na drodze.

Znak D-3 - informacja o drodze jednokierunkowej

Znak D-3 to niebieski prostokąt z białą strzałką skierowaną w górę. Oznacza on początek lub kontynuację drogi jednokierunkowej. To informacja dla kierowców, że na danej jezdni ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Warto jednak pamiętać, że obecność tego znaku nie zabrania skręcania w boczne ulice - chyba że pojawią się dodatkowe oznaczenia ograniczające manewry. D-3 nie nakłada obowiązku jazdy prosto, a jedynie informuje o organizacji ruchu na danym odcinku drogi.

Znak C-5 - nakaz jazdy prosto

Znak C-5 to okrągły, niebieski znak z białą strzałką skierowaną do góry. Jego znaczenie jest jednoznaczne - nakazuje jazdę wyłącznie prosto przez najbliższe skrzyżowanie. Znak ten jest często spotykany w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ograniczenie możliwości skrętu ma na celu poprawę płynności i bezpieczeństwa.

Kształt ma znaczenie

Kluczowym elementem, który pozwala odróżnić oba znaki, jest ich kształt. D-3 ma formę prostokąta, natomiast C-5 - okręgu. Błędna interpretacja znaków może skutkować nie tylko nieprzyjemnościami podczas kontroli drogowej, ale także stworzeniem zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Za złamanie nakazu znaku C-5 grozi mandat w wysokości 250 zł oraz 5 punktów karnych. W przypadku znaku D-3, jeśli kierowca pojedzie pod prąd, może zostać ukarany jeszcze surowiej, ponieważ jest to poważne naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Znaczenie i zakres obowiązywania znaków drogowych określa Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami, znak D-3 „droga jednokierunkowa” wskazuje początek lub kontynuację drogi, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Znak C-5 „nakaz jazdy prosto” zobowiązuje do jazdy wyłącznie na wprost przez najbliższe skrzyżowanie.