RMF24

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Kawa i herbata to napoje, bez których wiele osób nie wyobraża sobie dnia. Niezależnie od preferencji, filiżanka aromatycznej kawy na dobry początek rano albo kubek gorącej herbaty w czasie popołudniowego odpoczynku to rutyna, która na stałe wpisała się w naszą codzienność. Często pojawia się jednak pytanie: ile kawy i herbaty powinniśmy pić na dobę, by wspomóc zdrowie, a nie zaszkodzić?

Odpowiedzi na to pytanie szukali naukowcy z Wielkiej Brytanii, analizując dane aż 183 tysięcy osób przez 13 lat. Wyniki zaprezentowane w prestiżowym „British Journal of Nutrition” nie pozostawiają wątpliwości – klucz tkwi nie tylko w ilości, ale też w proporcji tych dwóch napojów.

Idealna proporcja? 2 do 3 na korzyść herbaty

Badacze ustalili, że najlepiej dla naszego zdrowia wypić codziennie dwie filiżanki kawy na trzy filiżanki herbaty. Taka proporcja, według naukowców, najbardziej sprzyja długowieczności oraz zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu.

Co ciekawe, badanie obejmowało też kontrolę nad innymi napojami i elementami stylu życia – efekty jasno pokazały, że to właśnie synergiczne działanie kawy i herbaty daje naszym organizmom najwięcej korzyści.

Dlaczego warto pić kawę i herbatę?

Obie używki są znakomitym źródłem związków bioaktywnych, które wspierają organizm w walce z codziennym stresem oksydacyjnym.

Kawa czaruje polifenolami broniącymi nasze komórki, a w herbatach, szczególnie zielonych, znajdziemy katechiny wzmacniające serce i poprawiające gospodarkę cukrową. Regularne spożywanie tych napojów może obniżyć ryzyko rozwoju chorób serca, cukrzycy typu 2 i niektórych nowotworów.

- Kawa: źródło antyoksydantów, korzystnie wpływa na pracę mózgu i ochronę komórek.

- Herbata: zwłaszcza zielona, wspomaga układ krwionośny, działa przeciwzapalnie i pomaga w utrzymaniu właściwego poziomu cukru.

O wodzie nie zapominaj!

Eksperci podkreślają jednak, że żaden – nawet najzdrowszy – napój nie zastąpi w codziennej diecie wody. To ona pozostaje podstawą nawadniania, a kawa i herbata powinny być jedynie smacznym i zdrowym uzupełnieniem dziennego bilansu płynów.