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Floryda walczy z rekordową powodzią. Mimo ustępujących opadów deszczu, poziom wód w środkowej części stanu rośnie. Władze ostrzegają mieszkańców przed możliwą ewakuacją, a służby ratunkowe pracują non stop, by zapewnić bezpieczeństwo tysiącom zagrożonych osób.

Sytuacja hydrologiczna w środkowej części Florydy pozostaje bardzo poważna. Poziom wód w rzece St. Johns, najdłuższej rzece w stanie, nadal wzrasta, mimo że opady deszczu zaczęły słabnąć.

Władze lokalne apelują do mieszkańców terenów zagrożonych powodzią, by byli gotowi do natychmiastowej ewakuacji. Szczególne zalecenia dotyczą mieszkańców zachodniej części miasta Rockledge, gdzie ryzyko powodzi jest największe.

Historyczny rekord rzeki St. Johns

Meteorolodzy z Krajowej Służby Pogodowej w Melbourne ostrzegają, że powódź może dotknąć nawet kilka tysięcy osób.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją na rzece St. Johns – podkreślił Will Ulrich z NWS. W czwartek poziom rzeki w okolicach Cocoa przekroczył historyczny rekord z 1953 roku.

Intensywne opady i akcje ratunkowe

Ostrzeżenia powodziowe obejmują pas o długości około 320 kilometrów – od południowych okolic Melbourne aż po Jacksonville. Od wtorku na wschodnim wybrzeżu Florydy miejscami spadło ponad 43 centymetry deszczu, a prognozy przewidują kolejne opady, które mogą sięgnąć nawet 30 centymetrów.

W wielu miejscach to najbardziej deszczowy listopad w historii pomiarów meteorologicznych.

Służby ratunkowe są w pełnej gotowości. W Edgewater policjanci brodzili w wodzie po kolana, ratując ludzi za pomocą łodzi. W hrabstwie Brevard ratownicy korzystali z łodzi ślizgowych, by dotrzeć do mieszkańców – tylko jednego dnia przeprowadzono blisko 100 akcji ratunkowych.

Święto Dziękczynienia pod znakiem zapytania

Powódź zbiegła się z okresem Święta Dziękczynienia, kiedy miliony Amerykanów planują podróże po kraju. Ulewne deszcze mogą objąć całe wschodnie wybrzeże, utrudniając przemieszczanie się i zwiększając ryzyko powodzi także w innych stanach.

Według prognoz, układ pogodowy znad Florydy przesunie się w weekend w kierunku Georgii i Karoliny, a kolejny front może przynieść intensywne opady aż po Nową Anglię.

Ten układ może mieć odczuwalne skutki, zwłaszcza w środę oraz w Święto Dziękczynienia – ostrzega Scott Kleebauer z ośrodka prognozowania pogody.

Sytuacja dynamiczna – służby apelują o ostrożność

Władze i służby ratunkowe apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych.

Sytuacja na Florydzie jest dynamiczna, a kolejne dni mogą przynieść dalsze utrudnienia i zagrożenia związane z powodzią.