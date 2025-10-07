W Madrycie, niedaleko opery, częściowo zawalił się jeden z budynków. Ranne zostały co najmniej trzy osoby, a cztery uznano za zaginione. Co najmniej dwie osoby nie żyją, a dwie wciąż są poszukiwane. Na miejsce zostali wysłani strażacy, ratownicy medyczni i policjanci.

Służby na miejscu katastrofy budowlanej w Madrycie / NAHIA PECINA / PAP/EPA

Burmistrz (alkad) Madrytu Jose Luis Martinez Almeida poinformował późnym wieczorem, że co najmniej dwie z czterech poszukiwanych osób, które pracowały na budowie, nie żyją.

"Górne piętra zawaliły się"

Wcześniej cytowany przez portal radia Cadena SER delegat rządu centralnego w Madrycie, Francisco Martin, poinformował o 10 rannych. Prasa podawała liczbę trzech rannych - jedna osoba ze złamaną nogą została przewieziona do szpitala.

Górne piętra zawaliły się i runęły w dół, mamy do czynienia z bardzo dużą ilością gruzu, którego usunięcie zajmie prawdopodobnie kilka dni - powiedziała zastępczyni burmistrza Madrytu Inma Sanz, cytowana przez agencję Cadena SER.