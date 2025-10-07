W Madrycie, niedaleko opery, częściowo zawalił się jeden z budynków. Ranne zostały co najmniej trzy osoby, a cztery uznano za zaginione. Co najmniej dwie osoby nie żyją, a dwie wciąż są poszukiwane. Na miejsce zostali wysłani strażacy, ratownicy medyczni i policjanci.

Burmistrz (alkad) Madrytu Jose Luis Martinez Almeida poinformował późnym wieczorem, że co najmniej dwie z czterech poszukiwanych osób, które pracowały na budowie, nie żyją. 

"Górne piętra zawaliły się"

Wcześniej cytowany przez portal radia Cadena SER delegat rządu centralnego w Madrycie, Francisco Martin, poinformował o 10 rannych. Prasa podawała liczbę trzech rannych - jedna osoba ze złamaną nogą została przewieziona do szpitala.

Górne piętra zawaliły się i runęły w dół, mamy do czynienia z bardzo dużą ilością gruzu, którego usunięcie zajmie prawdopodobnie kilka dni - powiedziała zastępczyni burmistrza Madrytu Inma Sanz, cytowana przez agencję Cadena SER.

Rzeczniczka służb ratunkowych przekazała natomiast, że "częściowe zawalenie się pięciopiętrowego budynku nastąpiło wewnątrz, pozostawiając nienaruszoną jego fasadę".

Z kolei mieszkanka ulicy, na której doszło do tragedii relacjonowała, że e budynku, który się zawalił nikt nie mieszkał. Był w trakcie remontu. Na rusztowaniu zainstalowano potężny dźwig. Powiedziano mi, że chcą tu zbudować hotel i że prace potrwają dwa lata - stwierdziła.

Strażacy z wyszkolonymi psami i dronami próbowali zlokalizować zaginionych - sprawdzają, czy pod gruzami nie ma kolejnych osób. Na nagraniach opublikowanych przez służby na miejscu widać było wiele ambulansów i wozów strażackich. 

Widać też, że budynek, którego część się zawaliła, był w trakcie renowacji. 

Miał tam powstać hotel. Tragedia w Madrycie

"El Pais" podał, że po zakończeniu remontu to miejsce miało zostać przekształcone w czterogwiazdkowy hotel. Informację te potwierdza deweloper Rehbilita, który jest cytowany przez agencję Reutera. Portal publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego przekazał, że budynek, który się zawalił, otrzymał dwie negatywne oceny techniczne podczas przeglądów w 2012 i 2022 roku. 

Poszukiwania osób, które mogły zostać uwięzione w budynku, odbywają się z pomocą dronów i psów tropiących. Jak podał dziennik "El Pais", powołując się na robotnika pracującego na miejscu, w budynku mogło znajdować się nawet 40 osób.

"Strażacy nadal pracują nad stabilizacją konstrukcji budynku, aby zabezpieczyć obszar poszukiwań zaginionych osób" - poinformowały madryckie służby ratunkowe na portalu X.