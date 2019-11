Prawdopodobny sprawca piątkowego ataku w Hadze został aresztowany - informuje holenderska policja. 35-letni mężczyzna miał zaatakować nożem troje nastolatków w jednym z domów handlowych w Hadze. Ranni po opatrzeniu obrażeń w szpitalu zostali wypuszczeni do domów.

Do ataku doszło w piątkowy wieczór w jednym z centrów handlowych / Sem van der Wal / PAP/EPA

Podejrzany został przewieziony na posterunek policji, gdzie zostanie przesłuchany.



"W wyniku napaści z użyciem noża, dokonanej na ulicy Grote Marktstraat, 35-letni mężczyzna został zatrzymany w centrum Hagi" - napisała policja na Twitterze. Dodano, że zatrzymany nie miał stałego miejsca zamieszkania.



Trójka rannych - dwie 15-latki i 13-etni chłopiec - została wypuszczona ze szpitala w piątek późnym wieczorem.



Atak nożownika w centrum handlowym

Do ataku nożownika doszło w domu handlowym Hudson's Bay na ruchliwej Grote Marktstraat w centrum Hagi, około 500 metrów od siedziby rządu i parlamentu.



Sprawca ataku, według świadków "atletycznie zbudowany mężczyzna", uciekł z miejsca zdarzenia. Teren został zablokowany na kilka godzin. Policja wszczęła pościg.



W piątek wieczorem holenderska telewizja publiczna podała, powołując się na źródła, że "nic nie wskazuje na to, by atak nożownika w Hadze miał podłoże terrorystyczne".



Do podobnego ataku doszło prawie przed rokiem w Amsterdamie, gdzie nożownik na głównym dworcu kolejowym ranił poważnie parę amerykańskich turystów. Policja uznała wtedy, że atak 19-letniego mężczyzny z Afganistanu miał podłoże terrorystyczne.