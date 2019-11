Atak nożownika na Grote Marktstraat - jednej z największych ulic handlowych w Hadze w Holandii w piątek wieczorem. Jak podaje tamtejsza policja, trzy osoby zostały ranne. Początkowo sądzono, że jest więcej rannych, ponieważ ludzie w porywie paniki rzucali się na ziemię. Policja szuka co najmniej jednego podejrzanego. Jak informuje rzeczniczka policji Marije Kuiper - jest za wcześnie, by wykluczyć, że był to atak terrorystyczny.

REKLAMA