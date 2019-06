Policja z Florydy zatrzymała 35-latka, który jest oskarżony o 13 włamań i kradzież… dmuchanych zabawek basenowych, z którymi później uprawiał seks.

35-letni Christopher William Monnin został aresztowany za włamania do domów w Palm Bay na Florydzie. Upodobał on sobie posesje z prywatnymi basenami, gdzie pływały dmuchane zabawki - pisze New York Post.

W okolicy odnotowano 13 takich włamań. Śledczy podejrzewają, że każdego z nich dokonała ta sama osoba.

35-latek został zatrzymany podczas przejażdżki rowerem. W torbie którą wiózł, miał ukryte skradzione zabawki.

Kiedy został zatrzymany, tłumaczył się policjantom, że zaspokaja się seksualnie za pomocą dmuchanych zabawek.

Dodatkowo, kiedy funkcjonariusze przyjechali od niego do domu, odkryli, że jest tam 75 różnych pontonów i dmuchanych zabawek.