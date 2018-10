Największa w historii gier losowych wygrana może paść tej nocy w Stanach Zjednoczonych. W loterii Mega Millions do zgarnięcia jest aż 1,6 mld dolarów, to aż 24 miliony więcej niż dotychczasowy rekord. Amerykanów ogarnęła gorączka wielkiej wygranej!

/ ERIK S. LESSER / PAP/EPA

W piątek, kiedy do wygrania był prawie miliard dolarów, nikomu nie udało się skreślić sześciu szczęśliwych liczb, mimo że Amerykanie kupili 280 milionów losów. Dzięki temu stawka zwiększyła się aż do 1 miliarda 600 milionów. To, jak zauważa agencja Reutera, 24 miliony więcej niż dotychczasowy rekord, który padł w loterii Powerball w 2016 roku. Wygrana wyniosła wtedy 1 miliard 586 milionów.

Analitycy przewidują, że kupony, które zostaną wykupione na najbliższe losowanie, pokryją 75 proc. możliwych kombinacji liczb. Jeśli komuś uda się skreślić zwycięską szóstkę, może poprosić o jednorazową wypłatę wygranej - otrzyma wówczas 904 miliony dolarów - lub comiesięczne wpływy przez 29 lat. W tym przypadku zwycięzca zgarnie dokładnie 1,6 mld.

Loteria Mega Millions działa w 44 stanach, w stołecznym Dystrykcie Kolumbii i na amerykańskich Wyspach Dziewiczych. Cena jednego kuponu to 2 dolary, a prawdopodobieństwo trafienia szóstki wynosi 1 do 302 milionów.

Losowanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę o godzinie 5:00 polskiego czasu.