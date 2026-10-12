„Media nie chcą o tym mówić”. Trump uderza w UE: Zapłacili Rosji 250 mld dolarów

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Unia Europejska zapłaciła Rosji 250 mld dol. za energię, lecz media nie chcą o tym mówić – oświadczył w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca broni swojej decyzji o zakupie rosyjskiego oleju napędowego. Trump uważa, że dokonał słusznego wyboru dla Amerykanów, bo ceny oleju napędowego mają wkrótce spaść. Tymczasem w USA zbliżają się wybory „połówkowe” do Kongresu, które mogą zagrozić większości republikanów.

„Dokonałem słusznego wyboru”

„Unia Europejska zapłaciła Rosji 250 mld dol. za energię, a media fake news nie chcą się zbliżać do tej historii” – napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.

„Dokonałem słusznego wyboru dla Amerykanów – zawsze Ameryka na pierwszym miejscu” – dodał.

Trump tłumaczył w ten sposób krytykowaną przez część polityków partii rządzącej decyzję o sprowadzeniu rosyjskiego oleju napędowego. Wszystko po to, aby obniżyć cenę tego paliwa, tak ważnego dla rolnictwa i przemysłu, przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami „połówkowymi” do Kongresu.

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Wysokie ceny paliw, wywołane między innymi wojną USA i Izraela z Iranem, wywierają poważną presję na kandydatów republikanów i zagrażają ich większości w Kongresie.

„Czysta hipokryzja”. Sekretarz skarbu uderza w Europejczyków

W niedzielę w podobny sposób decyzji bronił szef Departamentu Skarbu USA Scott Bessent.

Od początku tej wojny Europejczycy przekazali Rosjanom więcej pieniędzy, niż dali Ukraińcom, bo nie potrafią obejść się bez rosyjskich zasobów energetycznych. Ich polityka energetyczna zakończyła się fiaskiem i wciąż finansują Władimira Putina. Więc to, że mówią nam, że nie możemy szukać wytchnienia od cen oleju napędowego, jest czystą hipokryzją – powiedział w wywiadzie dla Fox News.

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Podpisana przez Trumpa we wrześniu ustawa im. zmarłego senatora Lindseya Grahama zobowiązuje prezydenta do nałożenia ceł na największych importerów rosyjskiej ropy i gazu.

Wartość europejskich „zakupów” energetycznych w Rosji

Według wyliczeń fińskiego ośrodka Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), państwa Unii Europejskiej od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę wydały ok. 238 mld euro (265,5 mld dolarów) na import produktów energetycznych z Rosji, co stanowi ok. 20 proc. wszystkich przychodów Moskwy z eksportu tych materiałów.

Kwota ta zmalała od 2023 r. do 85 mld, od kiedy UE wprowadziła embargo na import rosyjskiej ropy sprowadzanej drogą morską. Obecnie największymi importerami są Węgry, Słowacja i Francja.

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Państwa europejskie wciąż kupują jednak produkty rafinowane z państw trzecich przetworzone z rosyjskiej ropy. W 2026 r. rozpoczęło się wdrażanie fazowego planu odchodzenia od importu rosyjskiego gazu.