Patrioty nie dotrą na czas. Opóźnienia w dostawach uzbrojenia z USA

RMF24

Polska armia musi przygotować się na opóźnienia w dostawach kluczowego uzbrojenia z USA. Generał dywizji pilot dr Ireneusz Nowak potwierdził, że dostawy pocisków PAC-3 MSE do systemów Patriot nie dotrą na czas. Problemy mogą dotyczyć także innych kontraktów zbrojeniowych zawartych ze Stanami Zjednoczonymi.

Dostawy pocisków PAC-3 MSE do systemów Patriot dla polskiej armii będą opóźnione – poinformował generał dywizji pilot dr Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas panelu na Warsaw Security Forum generał podkreślił, że opóźnienia dotyczą nie tylko Polski, ale również państw bałtyckich.

Jak wyjaśnił generał Nowak, powodem są zobowiązania Stanów Zjednoczonych na innych teatrach działań zbrojnych na świecie. Jest to bardzo widoczne, jeżeli chodzi o pociski PAC-3 MSE do systemów Patriot – będą one na pewno opóźnione – przekazał podczas dyskusji.

Sytuacja nie dotyczy wyłącznie systemów Patriot. Generał dodał, że nie jest pewny, czy kontrakty na systemy HIMARS zostaną zrealizowane w terminie.