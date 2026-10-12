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Patrioty nie dotrą na czas. Opóźnienia w dostawach uzbrojenia z USA

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 października (14:43)

Polska armia musi przygotować się na opóźnienia w dostawach kluczowego uzbrojenia z USA. Generał dywizji pilot dr Ireneusz Nowak potwierdził, że dostawy pocisków PAC-3 MSE do systemów Patriot nie dotrą na czas. Problemy mogą dotyczyć także innych kontraktów zbrojeniowych zawartych ze Stanami Zjednoczonymi.

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Patrioty nie dotrą na czas. Opóźnienia w dostawach uzbrojenia z USA
System rakietowy Patriot /Shutterstock

Dostawy pocisków PAC-3 MSE do systemów Patriot dla polskiej armii będą opóźnione – poinformował generał dywizji pilot dr Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas panelu na Warsaw Security Forum generał podkreślił, że opóźnienia dotyczą nie tylko Polski, ale również państw bałtyckich.

Jak wyjaśnił generał Nowak, powodem są zobowiązania Stanów Zjednoczonych na innych teatrach działań zbrojnych na świecie. Jest to bardzo widoczne, jeżeli chodzi o pociski PAC-3 MSE do systemów Patriot – będą one na pewno opóźnione – przekazał podczas dyskusji.

Sytuacja nie dotyczy wyłącznie systemów Patriot. Generał dodał, że nie jest pewny, czy kontrakty na systemy HIMARS zostaną zrealizowane w terminie. 

Na pewno obecna sytuacja wywrze wpływ na realizację innych umów oraz pojawią się kolejne opóźnienia do zamówień już zaplanowanych i na które zostały zawarte już umowy – zaznaczył.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: patrioty

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