Koniec z wczasami w Europie dla Rosjan? Finlandia żąda natychmiastowego zakazu

Fińska inicjatywa wobec polityki wizowej

Ministra spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen wystosowała apel do wszystkich państw Unii Europejskiej o całkowite wstrzymanie wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji do czasu zakończenia wojny w Ukrainie. W oficjalnym komunikacie resortu podkreślono, że rosyjska agresja trwa już piąty rok, a umożliwianie Rosjanom podróżowania po Europie jest niesprawiedliwe wobec Ukraińców, których domy są bombardowane.

Propozycje zaostrzenia przepisów

Finlandia już w 2022 roku zakazała wydawania wiz na podróże o nieistotnym charakterze Rosjanom. Teraz kraj ten apeluje o wprowadzenie podobnych rozwiązań na poziomie całej Unii Europejskiej. Resort spraw zagranicznych Finlandii domaga się także przyjęcia bardziej surowych wytycznych dotyczących procedur wizowych oraz zmian w unijnym ustawodawstwie, które umożliwiłyby wdrożenie zakazu.

W ostatnich latach liczba wiz wydawanych Rosjanom przez kraje strefy Schengen wzrosła – w ubiegłym roku było ich blisko 500 tysięcy. Wśród propozycji znalazł się także zakaz wydawania wiz Schengen osobom z najbliższego otoczenia Władimira Putina, rosyjskim sportowcom oraz weteranom wojny. Część z tych przepisów została już uzgodniona przez państwa członkowskie UE tego lata.

Alternatywne rozwiązania i poparcie innych krajów

Jedną z opcji, które będą omawiane w najbliższych dniach, jest wprowadzenie wiz o ograniczonym zakresie terytorialnym. Pozwoliłyby one Rosjanom na pobyt tylko w określonych krajach, a podróżowanie poza nie byłoby naruszeniem przepisów wizowych. Ministra Valtonen zadeklarowała poparcie dla tego rozwiązania jako środka tymczasowego.

Do dyskusji o ograniczeniach wizowych przyczyniają się także coraz bardziej agresywne działania Rosji wobec państw UE. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski również apelował o zaostrzenie przepisów, podkreślając, że widok rosyjskich turystów w Europie w czasie wojny budzi sprzeciw. Oprócz Finlandii i Polski, za radykalnym zaostrzeniem przepisów wizowych opowiadają się także Szwecja i Estonia. Najwięcej wiz wydają Rosjanom Francja, Włochy i Hiszpania.