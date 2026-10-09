Trump przeprowadził „bardzo udaną” rozmowę z Putinem. Oto co ustalili

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Rosja dostarczy niemal 2 mln ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy do końca roku – wynika z ustaleń poczynionych podczas rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina. Zdaniem amerykańskiego przywódcy, dzięki temu – oraz dzięki „całkowitej kontroli USA nad cieśniną Ormuz” – ceny oleju napędowego na całym świecie spadną.

Ustalenia Trumpa i Putina. Oto co wkrótce ma zrobić Rosja

Donald Trump przekazał we wpisie na platformie Truth Social, że zakończył „bardzo udaną” rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ujawnił, że uzgodnili ruch Rosji ws. sytuacji na światowych rynkach paliw.

„Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 000 ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy” – ogłosił Donald Trump. Jak wskazał, kolejne 500 000 ton ma zostać dostarczone w ciągu listopada, 1 000 000 ton zaraz po tym.

„Co więcej, w zależności od stanu ich rafinerii oleju napędowego, Rosja dostarczy w krótkim czasie 3 000 000 ton oleju napędowego” – napisał amerykański przywódca.

Trump: Ceny oleju napędowego spadną na całym świecie

Zdaniem prezydenta USA dzięki temu ruchowi Rosji, a także „całkowitej kontroli USA nad cieśniną Ormuz”, ceny oleju napędowego zarówno dla Amerykanów, jak i całego świata „spadną i to rekordowo, i bardzo szybko”.

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wkrótce poinformował, że w piątek na polecenie prezydenta Trumpa Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych „natychmiast wydaje tymczasową ogólną licencję, która zezwala na dostawy rosyjskiego oleju napędowego na globalny rynek”.

Zbliżają się wybory „połówkowe” w USA. Ceny paliw wywierają presję

„Niższe ceny dla Amerykanów, w szczególności dla naszych wielkich rolników, ranczerów i kierowców ciężarówek, to mój najwyższy priorytet” – zadeklarował Donald Trump.

Przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory „połówkowe” do Kongresu, zaplanowane na 3 listopada. Wysokie ceny paliw, wywołane między innymi wojną USA i Izraela z Iranem, wywierają poważną presję na kandydatów republikanów i zagrażają ich większości w Kongresie.

„Ponadto należy jasno powiedzieć, że Iran nie będzie posiadał broni nuklearnej” – dodał na koniec prezydent USA.