RMF24

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Tankowiec chemiczny Med Emre, przewożący około 7 tys. ton oleju napędowego, zatonął w nocy z 25 na 26 listopada na Morzu Śródziemnym, kilkadziesiąt mil morskich od Ibizy. Zginął jeden członek 17-osobowej załogi. Hiszpańskie służby oceniają ryzyko skażenia wód paliwem.

Jednostka pływająca pod maltańską banderą zmierzała z Algeciras do Barcelony. Wieczorem 25 listopada załoga przekazała hiszpańskiemu centrum koordynacji ratownictwa morskiego informację o przecieku oraz przechyle statku, który miał sięgać około 90 stopni - poinformował serwis Gospodarka Morska.

Do zatonięcia Med Emre doszło około godz. 23, w odległości około 25–30 mil morskich, czyli 56 kilometrów, od północno-zachodniego wybrzeża Ibizy.

W operacji ratunkowej brały udział śmigłowce Salvamento Marítimo, jednostki ratownicze oraz znajdujący się w pobliżu statek handlowy. Z wody podjęto wszystkich 17 członków załogi.

Jeden z marynarzy zmarł po przewiezieniu do szpitala na Ibizie. Sześć osób odniosło lekkie obrażenia. Pozostałych ewakuowano na Ibizę i do Walencji; część wymagała pomocy medycznej przede wszystkim z powodu hipotermii.

Według władz Balearów załoga składała się z obywateli Turcji i Indii. Narodowość zmarłego marynarza nie została dotąd potwierdzona.

Służby sprawdzają, czy doszło do wycieku paliwa

Największe obawy dotyczą możliwego zanieczyszczenia Morza Śródziemnego. Tankowiec przewoził około 7 tys. ton oleju napędowego, czyli – według podawanych informacji – około 1,2 mln litrów paliwa.

Hiszpańska administracja morska uruchomiła krajowy plan reagowania na zanieczyszczenia na drugim poziomie. Regionalne władze Balearów aktywowały plan ochrony ludności PLATERBAL.

Pierwsze informacje wskazywały, że tankowiec całkowicie zatonął. Regionalny szef służb kryzysowych Balearów Pablo Garriz przekazał jednak, że jednostka pozostaje tylko częściowo zanurzona, a ponad powierzchnię wody wystaje jej kil.

Pozytywną wiadomością jest to, że statek nie leży na dnie, lecz pozostaje częściowo zanurzony przy powierzchni. To umożliwia działania zabezpieczające i ratunkowe – powiedział Garriz cytowany przez agencje Reutera.

Plan na wypadek zanieczyszczenia morza

Hiszpańska administracja morska podniosła poziom krajowego planu reagowania na zanieczyszczenia morskie do drugiego stopnia – jednego z najwyższych.

Eksperci mają ocenić stabilność jednostki, zanim zapadną decyzje w sprawie podniesienia statku oraz odzyskania ładunku.

W rejon wraku skierowano specjalistyczny statek „Clara Campoamor”, przystosowany do walki z rozlewami substancji ropopochodnych. Zaplanowano też rozpoznanie z powietrza.

Według informacji przekazanych rano przez Salvamento Marítimo, na powierzchni morza nie zauważono plamy paliwowej, szczątków jednostki ani innych obiektów. Służby zaznaczają jednak, że ocena zagrożenia nadal trwa. Zaobserwowano niewielkie smugi na powierzchni wody.

Przyczyny zatonięcia tankowca będą wyjaśniane przez hiszpańskie służby.

Wody wokół Ibizy są siedliskiem m.in. żółwi morskich, delfinów i burzyka balearskiego – jednego z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Występują tam również rozległe łąki trawy morskiej Posidonia oceanica, ważne dla zachowania różnorodności biologicznej Morza Śródziemnego.